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ДТП на угнанном автомобиле

ДТП на угнанном автомобиле

Автор:
11 декабря 2023 10:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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10 декабря в 3 часа ночи в Южно-Сахалинске 22-летний водитель на угнанном автомобиле Тойота Витц двигался по улице Ленина и на перекрёстке с улицей Бумажной, пролетая на красный сигнал светофора, врезался в Ниссан Ноут и по инерции влетел во встречный автомобиль Тойота Аква. О пострадавших не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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