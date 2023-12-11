ДТП на угнанном автомобиле

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10 декабря в 3 часа ночи в Южно-Сахалинске 22-летний водитель на угнанном автомобиле Тойота Витц двигался по улице Ленина и на перекрёстке с улицей Бумажной, пролетая на красный сигнал светофора, врезался в Ниссан Ноут и по инерции влетел во встречный автомобиль Тойота Аква. О пострадавших не сообщается.
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