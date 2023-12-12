Пролёт на красный с катапультированием

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9 декабря в Екатеринбурге на перекрестке улиц Московская и Ленина водитель автомобиля Ленд Ровер проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двигавшимся на зелёный автомобилем Киа. От удара Ленд Ровер врезался в столб, после чего из салона машины выпали два непристёгнутых пассажира. Оба получили травмы. По словам очевидцев внедорожник гнал на большой скорости и был без номеров.
По словам очевидца, всего во внедорожнике было четыре человека — две девушки и два парня.
— Водитель внедорожника сбежал, другого мужчину увезли с травмой челюсти. Двух девушек также госпитализировали. Одна из них вылетела из машины во время ДТП. Говорят, что травмы средней степени тяжести и все будут жить, — сообщил свидетель.
— Водитель внедорожника сбежал, другого мужчину увезли с травмой челюсти. Двух девушек также госпитализировали. Одна из них вылетела из машины во время ДТП. Говорят, что травмы средней степени тяжести и все будут жить, — сообщил свидетель.
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