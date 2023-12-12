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Пролёт на красный с катапультированием

Пролёт на красный с катапультированием

Автор:
12 декабря 2023 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   
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9 декабря в Екатеринбурге на перекрестке улиц Московская и Ленина водитель автомобиля Ленд Ровер проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двигавшимся на зелёный автомобилем Киа. От удара Ленд Ровер врезался в столб, после чего из салона машины выпали два непристёгнутых пассажира. Оба получили травмы. По словам очевидцев внедорожник гнал на большой скорости и был без номеров.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   
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5  комментариев
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Алексей Час назад
А что Рейндж в -35 завелся,столько стонов по поводу жестокого минусе в Екате
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773
Михаил 2 минуты назад
Лучше б не заводился... Отморозил голову походу водитель...
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