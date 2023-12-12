Пролёт на красный с катапультированием

По словам очевидца, всего во внедорожнике было четыре человека — две девушки и два парня.



— Водитель внедорожника сбежал, другого мужчину увезли с травмой челюсти. Двух девушек также госпитализировали. Одна из них вылетела из машины во время ДТП. Говорят, что травмы средней степени тяжести и все будут жить, — сообщил свидетель.