Последний трюк молодого гонщика

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9 декабря в 4:00 в Махачкале на улице Магомедтагирова автомобиль Лада Веста на огромной скорости наехал на металлические ограждения, перевернулся и влетел в дом. 26-летний водитель погиб на месте аварии, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.
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26 лет - это молодой гонщик или глубокий старик (как сейчас модно) ?
А облицовка от сотрясения слетела.
Если бы он в эту стену вошёл - пеноблоки повелители бы за милую душу....