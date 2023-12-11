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Последний трюк молодого гонщика

Последний трюк молодого гонщика

Автор:
11 декабря 2023 10:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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9 декабря в 4:00 в Махачкале на улице Магомедтагирова автомобиль Лада Веста на огромной скорости наехал на металлические ограждения, перевернулся и влетел в дом. 26-летний водитель погиб на месте аварии, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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16  комментариев
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10k
Сергей 56 минут назад
Как Вам не стыдно, это же человеческая трагедия. Пострадал вентилируемый фасад, и кому-то придётся за свой счёт его востановить. А ещё наверняка ГСМ на газон протёк, а это беда для экологии. А Вы, "главное люди не пострадали". Безчуственные Вы существа!
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9k
Oleg Полчаса назад
Родителей жаль, а так всё сделал правильно.
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29k
Alex 37 минут назад
Ослойоп безмозглый
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752
Михаил 45 минут назад
Хорошо хоть никого не задел...
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4k
Glory to Urine! 49 минут назад
Ну как тут не лайкнуть?)
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25k
ЦСКА 56 минут назад
Джигитовка пошла не по плану...
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13k
кот базилий Час назад
Да и йух с ним.
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23k
Слепой Пью Час назад
Естественный отбор...
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16k
GROMOZEKA Час назад
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25k
Павел Плеханов 2 часа назад
Вы уже определитесь:
26 лет - это молодой гонщик или глубокий старик (как сейчас модно) ?
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Главное, что люди не пострадали
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Наблюдатель 2 часа назад
Добротный дом, только облицовка пострадала.
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