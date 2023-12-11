Последний трюк молодого гонщика

9 декабря в 4:00 в Махачкале на улице Магомедтагирова автомобиль Лада Веста на огромной скорости наехал на металлические ограждения, перевернулся и влетел в дом. 26-летний водитель погиб на месте аварии, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.

0

9 декабря в 4:00 в Махачкале на улице Магомедтагирова автомобиль Лада Веста на огромной скорости наехал на металлические ограждения, перевернулся и влетел в дом. 26-летний водитель погиб на месте аварии, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану. 2023-12-11T10:12:16+03:00 Пропустить

0