Tesla представила маленький Cybertruck для детей за 1500 долларов

Детский Cybertruck выглядит почти как настоящий, за исключением отсутствия крыши, попадать в его салон предполагается сверху. Электрокар укомплектован функциональной светотехникой спереди и сзади и имеет штурвал как у взрослой модели. Рассчитан он на двоих пассажиров в возрасте от 6 до 12 лет общим весом не более 70 кг.



Заднеприводный автомобильчик приводится в движение мотором пиковой мощностью 500 Вт (номинально — 350 Вт). Предусмотрен двухрежимный ограничитель скорости, который можно установить на 8 либо 16 км/ч. Двигаться задним ходом такой Cybertruck может со скоростью только 3 км/ч. Небольшая батарея обеспечит 20-километровый запас хода.



Среди дополнительных фишек детского Cybertruck — регулируемые сиденья, пневматические покрышки и небольшой отсек для багажа в задней части.



Начать поставки необычного пикапа Tesla обещает только в конце декабря.