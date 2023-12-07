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Tesla представила маленький Cybertruck для детей за 1500 долларов

Tesla представила маленький Cybertruck для детей за 1500 долларов

Автор:
07 декабря 2023 14:24
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   игрушка   машина   
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На сайте компании Tesla появилась возможность заказать ещё одну модификацию пикапа Cybertruck. Стоит она всего 1500 долларов, но конструктивно не имеет ничего общего с оригиналом: это небольшой электрокар для детей.

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Метки: Cybertruck   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   игрушка   машина   
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