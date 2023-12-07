Tesla представила маленький Cybertruck для детей за 1500 долларов

944
3
На сайте компании Tesla появилась возможность заказать ещё одну модификацию пикапа Cybertruck. Стоит она всего 1500 долларов, но конструктивно не имеет ничего общего с оригиналом: это небольшой электрокар для детей.
Детский Cybertruck выглядит почти как настоящий, за исключением отсутствия крыши, попадать в его салон предполагается сверху. Электрокар укомплектован функциональной светотехникой спереди и сзади и имеет штурвал как у взрослой модели. Рассчитан он на двоих пассажиров в возрасте от 6 до 12 лет общим весом не более 70 кг.
Заднеприводный автомобильчик приводится в движение мотором пиковой мощностью 500 Вт (номинально — 350 Вт). Предусмотрен двухрежимный ограничитель скорости, который можно установить на 8 либо 16 км/ч. Двигаться задним ходом такой Cybertruck может со скоростью только 3 км/ч. Небольшая батарея обеспечит 20-километровый запас хода.
Среди дополнительных фишек детского Cybertruck — регулируемые сиденья, пневматические покрышки и небольшой отсек для багажа в задней части.
Начать поставки необычного пикапа Tesla обещает только в конце декабря.
Заднеприводный автомобильчик приводится в движение мотором пиковой мощностью 500 Вт (номинально — 350 Вт). Предусмотрен двухрежимный ограничитель скорости, который можно установить на 8 либо 16 км/ч. Двигаться задним ходом такой Cybertruck может со скоростью только 3 км/ч. Небольшая батарея обеспечит 20-километровый запас хода.
Среди дополнительных фишек детского Cybertruck — регулируемые сиденья, пневматические покрышки и небольшой отсек для багажа в задней части.
Начать поставки необычного пикапа Tesla обещает только в конце декабря.
Источник:
Ссылки по теме:
- Расстрелянный Tesla Cybertruck заметили на дорогах США
- В США заметили автовоз с электромобилями Tesla Cybertruck
- Отгрузка электромобилей Tesla Cybertruck клиентам должна начаться 30 ноября
- Tesla Cybertruck наконец-то представлена официально. Она ощутимо подорожала
- Tesla Cybertruck оказалась дороже, чем ожидалось
Новости партнёров
реклама