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Tesla Cybertruck наконец-то представлена официально. Она ощутимо подорожала

Tesla Cybertruck наконец-то представлена официально. Она ощутимо подорожала

Автор:
01 декабря 2023 12:12
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   пикап   презентация   электромобиль   
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В ноябре 2019 года Илон Маск презентовал публике первый пикап марки Tesla. Угловатый футуристичный грузовик с кузовом из ультражёсткой нержавеющей стали, длинными светодиодными полосами спереди и сзади, выполняющими роль фар и фонарей, и зубастыми внедорожными покрышками. Обещанные характеристики модели и её необычный дизайн привели к тому, что предзаказы на автомобиль оставили более 2 млн человек. Однако серийная версия Cybertruck сильно задержалась и вместо 2021-го показана была только в ночь на 1 декабря 2023 года.

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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   пикап   презентация   электромобиль   
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13  комментариев
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3k
Carex Час назад
Если бы это выпустили под маркой Лада, эту бы машину обосрали бы все. А тут творение "великого" Маска, поэтому на неё все фапают.
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41
Павел 4 минуты назад
ХУ%ТА....
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4k
Феликс Дзержинский 15 минут назад
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22k
BiZ Полчаса назад
у нас запрещено иметь острые углы на передней части, так что ее невозможно будет поставить на учет..
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3k
Mutantino 43 минуты назад
единственное ,что меня смущает, если эта железяка на дороге попадет в замес с остальными машинками (из фольги сделанными) фарш по всей округе разметает, особенно с учетом динамики данного аппарата
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2k
nukaktotak 48 минут назад
стоимость выросла потому что там в комплекте идет порш на прицепе
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11k
Игорь 59 минут назад
это каким надо быть имбицилом, что бы хотеть такое удребище купить? Это наверное те же люди - покупающие себе бультерьеров
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2k
Garbiy 59 минут назад
Гроб на колесиках...
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Да уж, дизайн шокирует, мягко говоря.
Я в третьем классе машинки рисовал, примерно так же
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