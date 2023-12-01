Tesla Cybertruck наконец-то представлена официально. Она ощутимо подорожала

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В ноябре 2019 года Илон Маск презентовал публике первый пикап марки Tesla. Угловатый футуристичный грузовик с кузовом из ультражёсткой нержавеющей стали, длинными светодиодными полосами спереди и сзади, выполняющими роль фар и фонарей, и зубастыми внедорожными покрышками. Обещанные характеристики модели и её необычный дизайн привели к тому, что предзаказы на автомобиль оставили более 2 млн человек. Однако серийная версия Cybertruck сильно задержалась и вместо 2021-го показана была только в ночь на 1 декабря 2023 года.
За прошедшее время необычной формы пикап оброс шутками, мемами и даже предположениями, что в реальной жизни не выйдет в серию и останется концептом, мечтой, детским рисунком Маска.
Но нет. Товарный пикап сохранил уникальную внешность прототипа, хотя и получил совершенно другой интерьер, а его технические характеристики не во всём совпали с обещаниями создателя. Цены тоже.
В рамках официальной презентации были раскрыты спецификации двух модификаций Tesla Cybertruck. Наиболее мощная версия имеет три электродвигателя с суммарной отдачей 845 сил и называется Cyberbeast. Такой грузовичок способен разменять первую сотню за 2.6 секунды и пролететь 402 метра драг-стрипа менее чем за 11 секунд. Правда, за высокую мощность и скорость придётся расплачиваться дальнобойностью. Без подзарядки пикап проедет не более 515 километров. К слову, в 2019 году для трёхмоторной версии обещали пробег в пределах 805 километров и куда более низкую цену — 70 тыс. долларов против 100 тыс., которые намереваются просить теперь.
Но нет. Товарный пикап сохранил уникальную внешность прототипа, хотя и получил совершенно другой интерьер, а его технические характеристики не во всём совпали с обещаниями создателя. Цены тоже.
В рамках официальной презентации были раскрыты спецификации двух модификаций Tesla Cybertruck. Наиболее мощная версия имеет три электродвигателя с суммарной отдачей 845 сил и называется Cyberbeast. Такой грузовичок способен разменять первую сотню за 2.6 секунды и пролететь 402 метра драг-стрипа менее чем за 11 секунд. Правда, за высокую мощность и скорость придётся расплачиваться дальнобойностью. Без подзарядки пикап проедет не более 515 километров. К слову, в 2019 году для трёхмоторной версии обещали пробег в пределах 805 километров и куда более низкую цену — 70 тыс. долларов против 100 тыс., которые намереваются просить теперь.
Для тех, кому не так важна мощность, но всё ещё необходим полный привод, подготовлена вариация с двумя двигателями и 600 силами. Такой Cybertruck должен проехать на полной батарее до 547 километров. Примечательно, что тут реальность превзошла ожидания, а не наоборот. Жаль, что с ценой такого фокуса не получилось. Стоимость выросла на 30 тыс. долларов — с 50 тыс. до 80 тыс.
Наконец, самым простым будет одномоторный Cybertruck. Отдача его силовой установки пока не называется, а дальнобойность находится на уровне 402 километров. Однако заказать заднеприводную Tesla можно будет не ранее 2025 года и по цене от 61 тыс. долларов, что на 21.1 тыс. выше обещанной.
Cалон и оснащение модели особо не упоминались, но, судя по фотографиям, покупателей ждёт минималистичный стиль, как и в других моделях Tesla, с приплюснутым рулём, массивным дисплеем по центру и дополнительным экраном для задних пассажиров, практически полным отсутствием физических кнопок и парой беспроводных зарядок на центральной консоли. Естественно, автомобиль получит полный комплекс водительских ассистентов Tesla и, вероятно, несколько дополнительных внедорожных помощников.
Наконец, самым простым будет одномоторный Cybertruck. Отдача его силовой установки пока не называется, а дальнобойность находится на уровне 402 километров. Однако заказать заднеприводную Tesla можно будет не ранее 2025 года и по цене от 61 тыс. долларов, что на 21.1 тыс. выше обещанной.
Cалон и оснащение модели особо не упоминались, но, судя по фотографиям, покупателей ждёт минималистичный стиль, как и в других моделях Tesla, с приплюснутым рулём, массивным дисплеем по центру и дополнительным экраном для задних пассажиров, практически полным отсутствием физических кнопок и парой беспроводных зарядок на центральной консоли. Естественно, автомобиль получит полный комплекс водительских ассистентов Tesla и, вероятно, несколько дополнительных внедорожных помощников.
Отдельно стоит упомянуть пару интересных фишек Cybertruck. Во-первых, кузов автомобиля всё-таки имеет определённую степень защиты от пуль, но о какой-то сертификации никто не говорил. Также электромобиль укомплектован крепкими стёклами. Это создатели продемонстрировали запущенным в боковое окно бейсбольным мячом. Ну а дополнительным бонусом является опциональный аккумулятор, powerbank, размером с ящик с инструментами, который предлагается размещать в кузове. С ним двухмоторный Cybertruck проедет не 547, а 756 километров.
На мероприятии клиентам были вручены первые десять «кибертраков», а вот остальным желающим придётся подождать. На промышленные объёмы производства Tesla намеревается выйти в 2024 году, а полностью загрузить мощности только в 2025-м. И не стоит забывать, что, по некоторым сведениям, количество предзаказов на пикап превышает 2 млн!
На мероприятии клиентам были вручены первые десять «кибертраков», а вот остальным желающим придётся подождать. На промышленные объёмы производства Tesla намеревается выйти в 2024 году, а полностью загрузить мощности только в 2025-м. И не стоит забывать, что, по некоторым сведениям, количество предзаказов на пикап превышает 2 млн!
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Я не понимаю билеберду от киа с хундаем (очень у нас же популярные машины, каждый день десятки видишь) которые они выпускают последние 3-4 года. Или вот пример. У подруги новая ауди А 4. Выглядит вообще как киа-рио и вызывает у меня недоумение. Каких то пласмасок на бамепа налепили, дырок наделали.. На картинках норм, а в жизни не лучше киа-рио...
Я в третьем классе машинки рисовал, примерно так же
Тут затея та же.
Но окончательная цена всё испортила