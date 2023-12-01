Tesla Cybertruck наконец-то представлена официально. Она ощутимо подорожала

Для тех, кому не так важна мощность, но всё ещё необходим полный привод, подготовлена вариация с двумя двигателями и 600 силами. Такой Cybertruck должен проехать на полной батарее до 547 километров. Примечательно, что тут реальность превзошла ожидания, а не наоборот. Жаль, что с ценой такого фокуса не получилось. Стоимость выросла на 30 тыс. долларов — с 50 тыс. до 80 тыс. Наконец, самым простым будет одномоторный Cybertruck. Отдача его силовой установки пока не называется, а дальнобойность находится на уровне 402 километров. Однако заказать заднеприводную Tesla можно будет не ранее 2025 года и по цене от 61 тыс. долларов, что на 21.1 тыс. выше обещанной. Cалон и оснащение модели особо не упоминались, но, судя по фотографиям, покупателей ждёт минималистичный стиль, как и в других моделях Tesla, с приплюснутым рулём, массивным дисплеем по центру и дополнительным экраном для задних пассажиров, практически полным отсутствием физических кнопок и парой беспроводных зарядок на центральной консоли. Естественно, автомобиль получит полный комплекс водительских ассистентов Tesla и, вероятно, несколько дополнительных внедорожных помощников.

2023-12-01T12:12:40+03:00