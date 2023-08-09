Масштабную модель Ferrari 296 GTS оценили в 1 550 000 рублей

Ferrari 296 GTS — последний суперкар из модельного ряда итальянской марки, уменьшенная до размера 1:8 для новой модели из коллекции Amalgam. Как и все модели Amalgam, в том числе самая последняя модель Purosangue, его 296 GTS непомерно дорог для обычных людей, но для покупателей Ferrari это мелочь.



Всего будет выпущено всего 199 экземпляров детализированной модели в масштабе 1:8, и покупатели могут либо выбрать готовую конфигурацию, либо заказать модель на заказ, которая будет построена в соответствии с их спецификациями.



Amalgam потратила более 3000 часов на разработку модели, и каждая из них строится и собирается вручную более 300 часов.



Как и другие модели, 296 GTS от Amalgam основан на оригинальном CAD-проекте автомобиля, и Ferrari предоставила свою помощь в отделке, материалах, архивных изображениях и чертежах, чтобы все было идеально. Amalgam даже потрудилась над созданием прототипа для инженеров и дизайнеров Ferrari для анализа.



Компания Amalgam Collection специализируется на производстве качественных и точных масштабных моделей машин, исторических спортивных автомобилей и других транспортных средств. Они уже сохранили достойное место на этом рынке благодаря своему профессионализму и качеству продукции.