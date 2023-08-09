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Масштабную модель Ferrari 296 GTS оценили в 1 550 000 рублей

Масштабную модель Ferrari 296 GTS оценили в 1 550 000 рублей

Автор:
09 августа 2023 12:24
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   игрушка   копия   машина   
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Компания Amalgam в своём пресс-релизе заявила, что это "идеальная масштабная модель Ferrari 296 GTS от Amalgam по привлекательной цене". Оценили её в 16 000$ или около 1.55 миллиона рублей. Если сравнивать с ценой полноразмерного автомобиля, то цена действительно привлекательная.

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Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   игрушка   копия   машина   
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7  комментариев
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12k
sos1960sos Час назад
Необходимая в каждом доме вещь, если семья большая - надо брать две...
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17k
Александр Сучков 21 минуту назад
Лохи они...
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13k
Кыся 49 минут назад
Ну подобные модели столько и стоят. И проданы обычно еще до того, как сделаны. Серьезные коллекционеры люди не бедные, и следят за выпуском таких моделей. Главное в таких моделях - это полное соответствие чертежам. А чертежами производители делятся весьма неохотно.
Таких моделей совсем немного, и цены у них начинаются от 500-1500 евро за серийную модель. Точность у них впечатляет, конечно. Каждую кнопочку делают как в оригинале. Это вам не ДеАгустини какой-нибудь.

Кстати, редкие модели СССР сейчас тоже стоят немало...
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10k
Vacony Час назад
если бы она заводилась и могла ехать - то да.. супер.. а так слишком дорогая безделушка
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35k
Опаньки Час назад
на авито пусть продают )
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32k
Ego sum qui sum Час назад
выкладывают такое...а материться в инете низя
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