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Tesla Cybertruck оказалась дороже, чем ожидалось

Tesla Cybertruck оказалась дороже, чем ожидалось

Автор:
30 октября 2023 17:25
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   Илон Маск   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Один из участников сообщества Cybertruck Owners поделился информацией, полученной напрямую от одного из сотрудников Tesla. Поскольку тот оказался в числе первых 500 счастливчиков, оставивших раньше других заявку на машину, в компании предоставили клиенту выбор между двухмоторным и трёхмоторным исполнением, сообщив при этом окончательную цену.

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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   Илон Маск   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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5  комментариев
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61k
pynh Час назад
Казалось бы, при чем тут Путин?
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41k
Example 6.2.6 7 секунд назад
Да на старте рекламной компании было ж понятно, что данное изделием никогда не станет массовым изделием "в каждой американской семье". Это будет автомобиль, для фанатов Маска, для коллекционеров, для относительно богатых и тех кто любит нечто необычное и\или считает себя необычной личностью. Т.е. данный авто, никогда не отобьёт свои затраты за счёт массовости конвейрного выпуска, поэтому и в минус его продавать никто не станет.. планировали уложиться в 70К, но не вышло, будут по 100К продавать.
И я таки уверен, что найдётся куда больше чем 500 человек, которые купят.. кто-то просто очень хочет, другие купят для коллекции, третьи сделают инвестиционное вложение .. мол, куплю один из первой пятисотой серии, потом на аукционе продам.. И возможно не прогадают, если ажиотаж будет стоять не шибко большой, производство просто по тихому свернут и остановятся на первых и единственных 500 авто.. часть которых потом будут продавать по всяким аукционам, как диковинку.
А Макс не дурак, он - бизнесмен, пару лет подождёт, и выпустит какую-нить версию для арабских шейхов.. полностью из титана (или алюминия, привет русским БМД), с платиновыми молдингами и красными сапфировыми фарами.. за 2 миллиона долларов. И сделает его в одном экземпляре выпустив на аукцион, откуда тот уйдёт с молотка за 10. И будет так развлекаться.. потом сделает версию полностью с кузовом из белого переработанного пластика армированного углеродными стержнями, для любителей айфонов "Вечный Джобс".. и тоже как уникальный автомобиль его продавать будет.
*Удивлюсь, если он таких штучных автомобилей не сделает сразу с пару десятков в различных конфигурациях (может даже для армии, какого-нить особо важного генерала возить по парадам), прямо сейчас и запрячет в ангаре, чтоб ещё лет 20 на всяких престижных аукционных движухах для богатеев их по очереди выкидывать.
В общем это не будет Фордом Ф-150, и не будет Хонда Риджлайн, и даже не Рам 3500 .. это будет эксклюзив с которого будут зарабатывать деньги, именно за счёт эксклюзивности.. сначала на затравочку первые 500 шт., а потом уже для очень богатых Буратинков - кастомные версии.
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7k
Андрей Крылов 6 минут назад
Как эта новость важна для россиян! Просто ждал и не мог дождаться этой говностатейки!
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2k
Владимир Полчаса назад
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13k
Denissg 41 минуту назад
Интересно, кто этот миллион людей? Даже фаркопа нет, чтобы яйца повесить.
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Добрый Бабайка

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