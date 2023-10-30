Tesla Cybertruck оказалась дороже, чем ожидалось

1235
2
Один из участников сообщества Cybertruck Owners поделился информацией, полученной напрямую от одного из сотрудников Tesla. Поскольку тот оказался в числе первых 500 счастливчиков, оставивших раньше других заявку на машину, в компании предоставили клиенту выбор между двухмоторным и трёхмоторным исполнением, сообщив при этом окончательную цену.
Прежде чем назвать её, напомним, что четыре года назад говорилось о возможности приобретения топовой модификации за 69 900 долларов США. Что само по себе изрядно для рабочей лошадки, коей позиционировался Cybertruck. Инфляция и непредвиденные производственные издержки существенно увеличили цену — теперь она начинается от 98 990 долларов, и это без учёта налогов и прочих сборов, которые прибавляют почти 10 %.
За аналогичную сумму в Штатах можно взять флагманский трёхмоторный Hummer EV с гораздо более комфортабельным и богатым салоном. Есть повод задуматься миллиону потенциальных клиентов, заказавших горячую новинку. Да и массовым электрогрузовик Tesla в ближайшие годы окажется вряд ли — фордовцы с их F-150 могут облегчённо выдохнуть.
Благодаря полученной информации несложно пересчитать обновлённую цену более простого двухмоторника (ранее 49 900 долларов), увеличив её приблизительно на треть. При этом, по словам Маска, производя «кибертраки», его компания ещё долго будет работать в убыток, т. е. себестоимость грузовичков из нержавейки ещё выше.
Премьера Cybertruck ожидается в ноябре, тогда-то прайсы и раскроются целиком. К сожалению, конкуренты также не балуют ценами. К примеру, реальная цена Rivian R1T приближается к порогу в 78 000 долларов. Таким образом, наиболее доступным в сегменте (хотя бы формально) остаётся всё тот же слегка проблемный Ford F-150 Lightning с его стартовыми 49 995.
Благодаря полученной информации несложно пересчитать обновлённую цену более простого двухмоторника (ранее 49 900 долларов), увеличив её приблизительно на треть. При этом, по словам Маска, производя «кибертраки», его компания ещё долго будет работать в убыток, т. е. себестоимость грузовичков из нержавейки ещё выше.
Премьера Cybertruck ожидается в ноябре, тогда-то прайсы и раскроются целиком. К сожалению, конкуренты также не балуют ценами. К примеру, реальная цена Rivian R1T приближается к порогу в 78 000 долларов. Таким образом, наиболее доступным в сегменте (хотя бы формально) остаётся всё тот же слегка проблемный Ford F-150 Lightning с его стартовыми 49 995.
Источник:
Ссылки по теме:
- Редкий Ford GT40 1967 года выставлен на продажу
- Спорткары будущего, представленные на токийской выставке Japan Mobility Show
- Красивый, но жутко дорогой рестмод Dodge Power Wagon на базе RAM 2500
- Представлен родстер Ferrari SP-8, созданный в единственном экземпляре
- 3200 $ и любой автомобиль можно превратить в гибридный
Новости партнёров
реклама
И я таки уверен, что найдётся куда больше чем 500 человек, которые купят.. кто-то просто очень хочет, другие купят для коллекции, третьи сделают инвестиционное вложение .. мол, куплю один из первой пятисотой серии, потом на аукционе продам.. И возможно не прогадают, если ажиотаж будет стоять не шибко большой, производство просто по тихому свернут и остановятся на первых и единственных 500 авто.. часть которых потом будут продавать по всяким аукционам, как диковинку.
А Макс не дурак, он - бизнесмен, пару лет подождёт, и выпустит какую-нить версию для арабских шейхов.. полностью из титана (или алюминия, привет русским БМД), с платиновыми молдингами и красными сапфировыми фарами.. за 2 миллиона долларов. И сделает его в одном экземпляре выпустив на аукцион, откуда тот уйдёт с молотка за 10. И будет так развлекаться.. потом сделает версию полностью с кузовом из белого переработанного пластика армированного углеродными стержнями, для любителей айфонов "Вечный Джобс".. и тоже как уникальный автомобиль его продавать будет.
*Удивлюсь, если он таких штучных автомобилей не сделает сразу с пару десятков в различных конфигурациях (может даже для армии, какого-нить особо важного генерала возить по парадам), прямо сейчас и запрячет в ангаре, чтоб ещё лет 20 на всяких престижных аукционных движухах для богатеев их по очереди выкидывать.
В общем это не будет Фордом Ф-150, и не будет Хонда Риджлайн, и даже не Рам 3500 .. это будет эксклюзив с которого будут зарабатывать деньги, именно за счёт эксклюзивности.. сначала на затравочку первые 500 шт., а потом уже для очень богатых Буратинков - кастомные версии.