Tesla Cybertruck оказалась дороже, чем ожидалось

За аналогичную сумму в Штатах можно взять флагманский трёхмоторный Hummer EV с гораздо более комфортабельным и богатым салоном. Есть повод задуматься миллиону потенциальных клиентов, заказавших горячую новинку. Да и массовым электрогрузовик Tesla в ближайшие годы окажется вряд ли — фордовцы с их F-150 могут облегчённо выдохнуть.



Благодаря полученной информации несложно пересчитать обновлённую цену более простого двухмоторника (ранее 49 900 долларов), увеличив её приблизительно на треть. При этом, по словам Маска, производя «кибертраки», его компания ещё долго будет работать в убыток, т. е. себестоимость грузовичков из нержавейки ещё выше.



Премьера Cybertruck ожидается в ноябре, тогда-то прайсы и раскроются целиком. К сожалению, конкуренты также не балуют ценами. К примеру, реальная цена Rivian R1T приближается к порогу в 78 000 долларов. Таким образом, наиболее доступным в сегменте (хотя бы формально) остаётся всё тот же слегка проблемный Ford F-150 Lightning с его стартовыми 49 995.