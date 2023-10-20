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Отгрузка электромобилей Tesla Cybertruck клиентам должна начаться 30 ноября

Отгрузка электромобилей Tesla Cybertruck клиентам должна начаться 30 ноября

Автор:
20 октября 2023 13:30
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
860
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Путь от показа прототипа пикапа Tesla до постановки его в производство занял четыре года и до сих пор окончательной ясности о машине нет.

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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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1  комментарий
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kca-opa 47 минут назад
Я думаю одно - гори, гори ясно, чтобы не погасло, больше пожаров литиевых акк, больших и красивых
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