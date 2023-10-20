Отгрузка электромобилей Tesla Cybertruck клиентам должна начаться 30 ноября

Во время телеконференции «Теслы», где говорилось о финансовых результатах деятельности компании за III квартал года, было сделано специальное заявление, что поставки электрических пикапов Cybertruck стартуют 30 ноября. Производство новинки будет вестись на гигафабрике в Техасе с годовым объёмом 125 000 единиц на начальном этапе с дальнейшим выходом на показатель 250 000 машин.



Безусловно, это отрадная новость для людей, рискнувших заказать Cybertruck, да и вообще любых автолюбителей, которым не терпится ознакомиться с первыми независимыми тестами этого удивительного пикапа. Тем более что вопросов даже сейчас больше, чем ответов.



В частности, до сих пор остаётся неизвестной стоимость Cybertruck. Ещё в конце 2019 года автопроизводитель уведомил публику, что цена будет начинаться с 39 900 долларов, вариант среднего класса будет стоить от 49 900 долларов, а флагманская трёхмоторная модель будет доступна по цене от 69 900 долларов. Однако эти расценки исчезли с корпоративного сайта Tesla в 2021 году, и новых прайсов с тех пор не появлялось.



Производственные характеристики Cybertruck так же остаются загадкой, как и уровни комплектации и прочие сведения, необходимые для покупки машины. Можно лишь надеяться, что вся недостающая информация будет озвучена в рамках презентации.



В плане рентабельности первые полтора года продаж электромобиль из нержавейки будет приносить Tesla одни убытки, о чём честно поведал сам Илон Маск в беседе с аналитиками и инвесторами. «Я хотел бы сразу умерить ожидания от Cybertruck, — заявил он. — Это отличный продукт, но с финансовой точки зрения пройдёт от года до 18 месяцев, прежде чем он начнёт приносить значительный положительный денежный поток».