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Для Cybertruck разработали первый тюнинг комплект

Для Cybertruck разработали первый тюнинг комплект

Автор:
06 декабря 2023 15:29
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Автовсячина   Ателье   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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Едва Tesla провела официальную презентацию пикапа Cybertruck, как тюнеры объявили о готовности доработать электропикап. Компания Unplugged Performance, известная в среде почитателей американских электромобилей, уже предлагает для Cybertruck целый набор модификаций, призванных сделать его более пригодным для бездорожья. Это первый набор модификаций для электрогрузовика, о котором сообщается публично.
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Метки: Cybertruck   Автовсячина   Ателье   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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Алексей Губин Час назад
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