Для Cybertruck разработали первый тюнинг комплект

Основное конструктивное изменение, которое предлагается для Cybertruck, — кит для увеличения клиренса, применение которого доведёт дорожный просвет почти до 500 миллиметров. Внедорожный функционал электрокара тюнеры расширяют за счёт силового обвеса, включающего стальные бамперы и накладки на пороги, защиты днища и 20-дюймовых кованых колёс. Кроме того, пикап можно оснастить крышкой переднего багажника из карбона и усиленными тормозными магистралями.



Среди предложенных аксессуаров — дополнительный свет, сэндтраки, рейлинги на крыше, выдвижной органайзер для багажника и подвес для запасного колеса, которым можно укомплектовать задний бампер.



Часть разработок появится в продаже до конца нынешнего года, прочие — в первом квартале следующего. Известны и некоторые цены. К примеру, лифт-комплект обойдётся в 9995 долларов, бамперы — в 2995 и 3995 долларов, капот — в 1995 долларов, а набор колёсных дисков оценили в 1798 долларов. Судя по фото, это диски, которые Unplugged Performance анонсировала ранее: их облик разработал дизайнер русского происхождения Саша Селипанов.