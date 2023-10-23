Расстрелянный Tesla Cybertruck заметили на дорогах США

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В США на дороге заметили Cybertruck со следами от пуль на корпусе. Как позже выяснилось - таким образом в Tesla испытали кузов пикапа на прочность.
Илон Маск подтвердил проведённые испытания на прочность: "Мы опустошили весь барабанный магазин пистолета-пулемёта Томпсона в водительскую дверь в стиле Аль Капоне. Ни одна пуля не проникла в салон".
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