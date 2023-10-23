FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11955 постов • 841 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Расстрелянный Tesla Cybertruck заметили на дорогах США

Расстрелянный Tesla Cybertruck заметили на дорогах США

Автор:
23 октября 2023 13:29
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   испытания   машина   пикап   
1037
2
1
В США на дороге заметили Cybertruck со следами от пуль на корпусе. Как позже выяснилось - таким образом в Tesla испытали кузов пикапа на прочность.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   испытания   машина   пикап   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
119
Феличита Час назад
реклама?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
9k
Oleg 5 минут назад
они уже тестировали непробиваемые стёкла... а учитывая, что за последние пару недель кибертрак обрушил акции теслы, выглядит как тухлая попытка поднять рейтинг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ПаганецЪ 11 минут назад
То есть теперь в голливудских боевиках начнут показывать правду, что можно спрятаться от пуль за машиной?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Опаньки 18 минут назад
так по стеклам надо было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
232
Змей Полчаса назад
хм... Гугл не может адекватно перевести с английского Tommy Gun?
Я в печали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
316
А П 45 минут назад
Думаю, тестировали таким оружием.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16471



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Обматеривших губернатора Самарской области мигрантов задержали
Обматеривших губернатора Самарской области мигрантов задержали
"Да мы с вами коллеги!". Актёр дубляжа Карен Арутюнов разыграл телефонных мошенников
"Да мы с вами коллеги!". Актёр дубляжа Карен Арутюнов разыграл телефонных мошенников
Набирающие популярность в сообществах
«Расстрелять, сослать в лагеря»: как организовывали первый концерт Майкла Джексона в России
«Расстрелять, сослать в лагеря»: как организовывали первый концерт Майкла Джексона в...
В озере Гурон нашли затонувший 130 лет назад корабль
В озере Гурон нашли затонувший 130 лет назад корабль
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#забавно#интересное#ДТП#познавательно#деньги#фильм#новости
#животные#история#в мире#автомир#машина#люди#Китай#природа#кот#США
#факты#Юмор#автомобили#Прикол#аварии#авто аварии#шоу бизнес#Россия#Мемы#такси
Трать и возвращай Трать и возвращай Китайская Chery везёт в Россию компактный электромобиль eQ1 Китайская Chery везёт в Россию компактный электромобиль eQ1 Отгрузка электромобилей Tesla Cybertruck клиентам должна начаться 30 ноября Отгрузка электромобилей Tesla Cybertruck клиентам должна начаться 30 ноября На продажу выставили болид Формулы-1 образца 1965 года вместе с эвакуатором На продажу выставили болид Формулы-1 образца 1965 года вместе с эвакуатором Chery представила гибридный кроссовер с запасом хода 1321 км Chery представила гибридный кроссовер с запасом хода 1321 км Вездеход Варяг, созданный для суровых условий эксплуатации Вездеход Варяг, созданный для суровых условий эксплуатации

На что жалуетесь?

Вернуться