В США заметили автовоз с электромобилями Tesla Cybertruck

Предсерийные электрические пикапы потянулись с гигафабрики Tesla в техасском Остине. Сообщается, что за последние несколько дней из Техаса в Калифорнию добралась партия как минимум из девяти «кибертраков» в близком к серийному исполнении. Выходит, что весеннее обещание Илона Маска о запуске производства модели до конца 2023 года с переходом к промышленным масштабам в 2024-м может воплотиться в жизнь.

0 Пока не известно, для чего именно потребовались данные пикапы в Калифорнии. В этом штате располагается производство Model S, Model 3 и Model Y (во Фримонте), а также штаб-квартира Tesla (в Пало-Альто).



Из последних известий касательно начинки стокового Cybertruck подтверждено наличие удручающе скромного переднего багажника, а также полноуправляемого шасси — поворотные задние колёса смогут работать как минимум в режиме подруливания, о чём свидетельствует шпионское видео, снятое с дрона.

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