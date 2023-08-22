В США заметили автовоз с электромобилями Tesla Cybertruck

1161
2
1
Предсерийные электрические пикапы потянулись с гигафабрики Tesla в техасском Остине. Сообщается, что за последние несколько дней из Техаса в Калифорнию добралась партия как минимум из девяти «кибертраков» в близком к серийному исполнении. Выходит, что весеннее обещание Илона Маска о запуске производства модели до конца 2023 года с переходом к промышленным масштабам в 2024-м может воплотиться в жизнь.
Пока не известно, для чего именно потребовались данные пикапы в Калифорнии. В этом штате располагается производство Model S, Model 3 и Model Y (во Фримонте), а также штаб-квартира Tesla (в Пало-Альто).
Из последних известий касательно начинки стокового Cybertruck подтверждено наличие удручающе скромного переднего багажника, а также полноуправляемого шасси — поворотные задние колёса смогут работать как минимум в режиме подруливания, о чём свидетельствует шпионское видео, снятое с дрона.
Из последних известий касательно начинки стокового Cybertruck подтверждено наличие удручающе скромного переднего багажника, а также полноуправляемого шасси — поворотные задние колёса смогут работать как минимум в режиме подруливания, о чём свидетельствует шпионское видео, снятое с дрона.
Что же до цен, то они ожидаются в озвученных ранее рамках, а именно от 50 тыс. долларов США за одномоторное исполнение электропикапа, около 60 тыс. за двухмоторник и где-то порядка 70 тыс. за топовую трёхмоторную модификацию.
Источник:
Ссылки по теме:
- То о чём вы мечтали - Tesla на дизеле стала реальностью
- Tesla Cybertruck заметили на парковке в Техасе
- Старый фургон Ford превратили в электромобиль с силовым агрегатом от Tesla
- Новости из параллельной вселенной. Tesla Model 3 и Model Y подешевели в Китае
- Электрический Mercedes EQE самопроизвольно воспламенился и чуть не сжёг весь дом
Новости партнёров
реклама