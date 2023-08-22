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В США заметили автовоз с электромобилями Tesla Cybertruck

В США заметили автовоз с электромобилями Tesla Cybertruck

Автор:
22 августа 2023 16:16
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Предсерийные электрические пикапы потянулись с гигафабрики Tesla в техасском Остине. Сообщается, что за последние несколько дней из Техаса в Калифорнию добралась партия как минимум из девяти «кибертраков» в близком к серийному исполнении. Выходит, что весеннее обещание Илона Маска о запуске производства модели до конца 2023 года с переходом к промышленным масштабам в 2024-м может воплотиться в жизнь.

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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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11k
Copycat Час назад
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Aleksey 13 минут назад
Такое чувство, что дизайн реально по макету гроба...
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27k
Matrosskin 44 минуты назад
По-моему - Маск просто троллит дебилов. " Ребята, пипл схавает любое уродство! Достаточно только сказать им что это круто и элитно !". Думается - следующим будет автомобиль на квадратных колёсах...
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MPEG-8 53 минуты назад
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