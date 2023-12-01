FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12150 постов • 843 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Что делать трезвому водителю, если алкотестер показал наличие алкоголя

Что делать трезвому водителю, если алкотестер показал наличие алкоголя

Автор:
01 декабря 2023 15:27
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   пьянь   штраф   
2544
1
Наиболее серьезным нарушением ПДД остаётся управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что подразумевает строгое наказание. Даже если у водителя отсутствуют признаки опьянения, сотрудники ДПС могут провести проверку с помощью алкотестера. Однако даже при полной трезвости невозможно гарантировать отрицательный результат теста, так как на него влияют различные факторы. Представитель ГИБДД рассказал, что делать трезвому водителю, если алкотестер показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   пьянь   штраф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
ron Час назад
Если экспертиза подтвердит отсутствие алкоголя в крови водителя, то и наказания не последует, уточнили в ГИБДД.
=================
Из серии: Как сделать человеку хорошо?
Сделать плохо, а потом - так же, как было ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
32k
Kladbische 16 минут назад
Бред полный. Если водителя хотят поиметь, то все эти процедуры не имеют смысла. Единственное, что нужно сделать. Закрыть машину, отказаться от всех процедур, и сказать, что вы поедете в лабораторию для сдачи крови, причём не в одну. Всё.
В 100% случаев, если вас хотели развести, то вы сразу уедете спокойно по своим делам. А если вы действительно выглядите подозрительно, то да, придётся поехать в лабораторию.

Поэтому. Если уверены что не пили. Нет смысла, что-то там выдумывать, проходить какие то тесты. Сразу говорите, я трезвый, не пил, дышать никуда не буду, едем в лабораторию.

Поверьте, 99% инспекторов, вас сразу чувствуют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Мойша 20 минут назад
Кстати, на заметку, алкотестеры весьма реагируют на сигареты. Могут показать до 2,0 промилле. Самого брали раз пять. Однажды показал 1,8 промилле. Гайцы посмотрели , покрутили прибор, замерили еще раз - 1,2 промилле. Посмотрели в глаза, и отдали документы - типа езжай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
593
Blink Полчаса назад
И потратить время часа 4-5
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
800
Anatolij Полчаса назад
Когда в деревне жил, случай был весёлый. Решили гайцы облаву на деревенских водил сделать. Останавливают Лёньку, сварщика местного. У того выхлоп и глаза веселые. В трубку дунул, что-то показало. Менты обрадовались ужо, да Лёнька юридически грамотный оказался. Мол, с показаниями вашей дудки не согласен, везите меня на экспертизу. А экспертиза чуть более сотни км расположена. Ну менты думают, верняк же, клиент точно синий. Хрен с тобой, поехали. Не учли бедолаги двух моментов - дороги херовые и бешеный метаболизм деревенского крепыша бывшего десантника Лёньки. Короче, когда добрались они до экспертизы, Лёнька трезв был аки стёклышко. Анализ ничего не выявил.
Единственно, гайцы злобу затаили и на законное требование вернуть Лёньку взад послали его по известному трехбуквенному адресу.
Домой Лёнька добирался долго, но надо признаться за руль больше выпивши не садился. Честно, говорил, испугался тогда и за права (он в совхозе ещё и на тракторе работал), и за ментов - уж больно они осерчали на Лёньку. Считай полдня на него угробили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
iKrek Полчаса назад
То есть доверия к представителям власти вообще нет. Всё нужно знать самому, иначе наипут. Замечательно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Николай Час назад
Что делать? Если вы уверены, что вы трезвы. Выходите из машины ДПС, обходите ее вокруг пока не найдете на ней надпись: "Телефон доверия номер такой то" и прям по нему звоните и объясняете ситуацию. Два раза за последние 10 лет звонил и оба раза мне тут же отдавали документы и сваливали с места своей дислокации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Опиум для народа 2 часа назад
-" Если экспертиза подтвердит отсутствие алкоголя в крови водителя, то и наказания не последует, уточнили в ГИБДД."-
-а то что водитель потратил на этих п"дарасов своё время - это норм? Или то, что не накажут - уже радость, бл"дь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19237



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Супердеду, остановившему вора в Подмосковье, бесплатно отремонтировали его старую "Оку"
Супердеду, остановившему вора в Подмосковье, бесплатно отремонтировали его старую "Оку"
Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных
Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных
Набирающие популярность в сообществах
С большой радостью приходит большая ответственность. Как в Москве заботятся о домашних животных⁠⁠
С большой радостью приходит большая ответственность. Как в Москве заботятся о домашних...
Единый стандарт московских вокзалов. Как они выглядят после ремонта?⁠⁠
Единый стандарт московских вокзалов. Как они выглядят после ремонта?⁠⁠
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Птицы на украшенных деревьях

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#интересное#факты#позитив#полиция#люди#история#инцидент
#в мире#автомир#животные#аварии#авто аварии#Автовсячина#Еда#улыбнуло#Ynews#дети
#Юмор#машина#интересно#забавно#ДТП#природа#Китай#подборка#Россия#кино
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий Tesla Cybertruck наконец-то представлена официально. Она ощутимо подорожала Tesla Cybertruck наконец-то представлена официально. Она ощутимо подорожала 3 причины, почему нет смысла зимой заправляться бензином АИ-95, если разрешён АИ-92 3 причины, почему нет смысла зимой заправляться бензином АИ-95, если разрешён АИ-92 Винтажный Mercedes-Benz 280 SL превратили в электромобиль Винтажный Mercedes-Benz 280 SL превратили в электромобиль В Китае нашли новые седаны Volkswagen 10-летней давности В Китае нашли новые седаны Volkswagen 10-летней давности Фотошпионы запечатлели новый гиперкар Ferrari Фотошпионы запечатлели новый гиперкар Ferrari

На что жалуетесь?

Вернуться