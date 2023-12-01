Что делать трезвому водителю, если алкотестер показал наличие алкоголя

×

×

С использованием переносного алкотестера связаны некоторые потенциальные проблемы, включая его неисправности или неправильное использование. Помимо этого, результаты теста могут быть искажены из-за употребления определенных продуктов.Если представители полиции требуют от водителя пройти тест на алкоголь с использованием алкотестера, важно удостовериться, что процедура проводится в соответствии с установленными правилами и стандартами.В начале процесса полицейские заполняют протокол об отстранении водителя от управления автомобилем, и далее сам процесс освидетельствования проводится в присутствии двух свидетелей (или при наличии видеозаписи). Представители правопорядка обязаны продемонстрировать выключенный алкотестер и одноразовый мундштук, находящийся в индивидуальной упаковке, которую вскрывают перед водителем и свидетелями. Показания прибора обязательно предоставляются водителю и свидетелям на самом приборе и регистрируются в трех экземплярах.Если алкотестер выдал положительный результат, несмотря на то, что водитель на самом деле трезв, ему важно немедленно выразить свое несогласие с показаниями и требовать медицинской экспертизы. Эти детали должны быть подробно отражены в протоколе.В этой ситуации сотрудники ДПС должны составить отдельный протокол о направлении на медицинскую экспертизу, который подписывается двумя свидетелями. Инспектор должен не только доставить водителя в медицинское учреждение, но и вернуть его обратно к автомобилю, если результаты экспертизы подтвердят отсутствие алкоголя в организме.Медицинские приборы обладают большей точностью, и вероятность ошибки здесь минимальна. Если экспертиза подтвердит отсутствие алкоголя в крови водителя, то и наказания не последует, уточнили в ГИБДД.