Винтажный Mercedes-Benz 280 SL превратили в электромобиль

Конструирование электромода тюнеры начинают с изучения чертежей и создания 3D-модели автомобиля, на которой изучаются различные варианты размещения двигателей и силового оборудования. В Moment Motor утверждают, что стараются даже после замены ДВС электромоторами сохранить аутентичные ощущения от управляемости.



Родстер Mercedes-Benz 280 SL ателье предлагает оборудовать 62-киловаттной батареей, обеспечивающей запас хода около 280 километров, и электродвигателем на 304 л.с. и 502 Нм. Это значительно больше, чем штатные для 280 SL 170 сил, поэтому в процессе конверсии автомобиль получает усиленные тормоза. Кроме того, родстеру модернизируют рулевой механизм и приборы, а также оснащают климатической установкой.



Ателье заявляет о наличии контактов с дилером классических автомобилей, при помощи которого подбирает доноров для конверсии. При этом Moment Motor готовы перевести на электротягу и клиентскую машину — обойдётся это минимум в 135 тысяч долларов.