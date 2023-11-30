Винтажный Mercedes-Benz 280 SL превратили в электромобиль

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Техасское ателье Moment Motor, специализирующееся на индивидуальных решениях в области электромоддинга, представило винтажный Mercedes-Benz 280 SL, переведённый полностью на электрическую тягу. Работа была оценена в 250 000 долларов (22.2 миллиона рублей), что более чем вдвое дороже нового современного электромобиля Mercedes-Benz EQS.
Конструирование электромода тюнеры начинают с изучения чертежей и создания 3D-модели автомобиля, на которой изучаются различные варианты размещения двигателей и силового оборудования. В Moment Motor утверждают, что стараются даже после замены ДВС электромоторами сохранить аутентичные ощущения от управляемости.
Родстер Mercedes-Benz 280 SL ателье предлагает оборудовать 62-киловаттной батареей, обеспечивающей запас хода около 280 километров, и электродвигателем на 304 л.с. и 502 Нм. Это значительно больше, чем штатные для 280 SL 170 сил, поэтому в процессе конверсии автомобиль получает усиленные тормоза. Кроме того, родстеру модернизируют рулевой механизм и приборы, а также оснащают климатической установкой.
Ателье заявляет о наличии контактов с дилером классических автомобилей, при помощи которого подбирает доноров для конверсии. При этом Moment Motor готовы перевести на электротягу и клиентскую машину — обойдётся это минимум в 135 тысяч долларов.
Родстер Mercedes-Benz 280 SL ателье предлагает оборудовать 62-киловаттной батареей, обеспечивающей запас хода около 280 километров, и электродвигателем на 304 л.с. и 502 Нм. Это значительно больше, чем штатные для 280 SL 170 сил, поэтому в процессе конверсии автомобиль получает усиленные тормоза. Кроме того, родстеру модернизируют рулевой механизм и приборы, а также оснащают климатической установкой.
Ателье заявляет о наличии контактов с дилером классических автомобилей, при помощи которого подбирает доноров для конверсии. При этом Moment Motor готовы перевести на электротягу и клиентскую машину — обойдётся это минимум в 135 тысяч долларов.
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