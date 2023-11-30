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Винтажный Mercedes-Benz 280 SL превратили в электромобиль

Винтажный Mercedes-Benz 280 SL превратили в электромобиль

Автор:
30 ноября 2023 15:48
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   электромод   
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Техасское ателье Moment Motor, специализирующееся на индивидуальных решениях в области электромоддинга, представило винтажный Mercedes-Benz 280 SL, переведённый полностью на электрическую тягу. Работа была оценена в 250 000 долларов (22.2 миллиона рублей), что более чем вдвое дороже нового современного электромобиля Mercedes-Benz EQS.
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Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   электромод   
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Доктор Джонс 54 минуты назад
Испортили машину...
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