Губернатор Нижегородской области заявил о планах производить легковые автомобили под отечественным брендом. Новая Волга?

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По словам губернатора, российский автопром восстанавливается. Объем производства по сравнению с прошлым годом значительно вырос. У автопроизводителей расширился выбор поставщиков деталей и компонентов. Именно поэтому Никитин надеется вернуть в Нижегородскую область производство отечественных легковых автомобилей.
Означает ли это, что нам стоит ждать возрождения легендарной «Волги»? На этот вопрос губернатор пока не дал ответ. Ранее о планах возобновить производство автомобилей «Волга» заявлял вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, запуск производства может состояться уже летом 2024 года.
Также интересен вопрос, будут ли производимые в Нижнем Новгороде автомобили полностью отечественной разработкой?
По всей видимости, в данный момент никаких разработок новых моделей в Нижнем Новгороде не ведется, так как создание автомобиля с «нуля» — это довольно долгий, кропотливый и дорогой процесс. Его невозможно осуществить за короткий срок. Если даже производство отечественных легковых автомобилей в Нижнем Новгороде в ближайшее время возобновится, то за основу, скорее всего, будет взят зарубежный автомобиль, производство которого будет локализовано.
Также интересен вопрос, будут ли производимые в Нижнем Новгороде автомобили полностью отечественной разработкой?
По всей видимости, в данный момент никаких разработок новых моделей в Нижнем Новгороде не ведется, так как создание автомобиля с «нуля» — это довольно долгий, кропотливый и дорогой процесс. Его невозможно осуществить за короткий срок. Если даже производство отечественных легковых автомобилей в Нижнем Новгороде в ближайшее время возобновится, то за основу, скорее всего, будет взят зарубежный автомобиль, производство которого будет локализовано.
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Метки: Автовсячина Волга ГАЗ авто автомир автомобили машина
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Вот газель NEXT - это отечественная разработка, или все-таки локализация какой-то иностранной машины?
У меня есть с чем сравнить: был мерин спринтер, теперь вот газель.
В принципе, я супер большой разницы (кроме грузоподъемности) не увидел - по сути, это в пользу нашего завода..
На википедиях такой инфы нет.
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Ну, если для них увеличение количества китайских "Москвичей" на дорогах - это ВОССТАНОВЛЕНИЕ автопрома, то я в диком а*уе с их железной логики.
Скорее бред. Неужели русский язык настолько беден, что в нем невозможно найти подходящего слова?
например королла - не японское слово.
или какой-нибудь китаец спокойно может называться Хавал Х..й - и для китайца в этом ничего такого не будет, а мы вряд ли поймем...