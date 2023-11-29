Губернатор Нижегородской области заявил о планах производить легковые автомобили под отечественным брендом. Новая Волга?

Означает ли это, что нам стоит ждать возрождения легендарной «Волги»? На этот вопрос губернатор пока не дал ответ. Ранее о планах возобновить производство автомобилей «Волга» заявлял вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, запуск производства может состояться уже летом 2024 года.



Также интересен вопрос, будут ли производимые в Нижнем Новгороде автомобили полностью отечественной разработкой?



По всей видимости, в данный момент никаких разработок новых моделей в Нижнем Новгороде не ведется, так как создание автомобиля с «нуля» — это довольно долгий, кропотливый и дорогой процесс. Его невозможно осуществить за короткий срок. Если даже производство отечественных легковых автомобилей в Нижнем Новгороде в ближайшее время возобновится, то за основу, скорее всего, будет взят зарубежный автомобиль, производство которого будет локализовано.