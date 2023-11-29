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Губернатор Нижегородской области заявил о планах производить легковые автомобили под отечественным брендом. Новая Волга?

Губернатор Нижегородской области заявил о планах производить легковые автомобили под отечественным брендом. Новая Волга?

Автор:
29 ноября 2023 12:42
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Волга   ГАЗ   авто   автомир   автомобили   машина   
2541
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По словам губернатора, российский автопром восстанавливается. Объем производства по сравнению с прошлым годом значительно вырос. У автопроизводителей расширился выбор поставщиков деталей и компонентов. Именно поэтому Никитин надеется вернуть в Нижегородскую область производство отечественных легковых автомобилей.

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Метки: Автовсячина   Волга   ГАЗ   авто   автомир   автомобили   машина   
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47  комментариев
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
Очередному китайцу переклеят шильдик и удвоят цену?
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babai65 22 секунды назад
У кого есть там связи? Мне работа нужна такая-шильдики переклеивать.
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20k
scorpick 5 минут назад
Довелось в 91м поработать на ЗиЛе. Да уж. 14 проходных. Рейсовые маршруты ВНУТРИ завода. Уж не знаю сколько их вообще было, мимо нашего цеха ходили 4 и 5. Вот что называется полный цикл, даже сталелитейный свой был. Покрышки!!! Делали на заводе. Хз, какие комплектующие туда завозили, не удивлюсь, если только руду и нефть. Всё это конечно по-совковски, постоянно эта эмульсия лужами под ногами, огромные гротескные грохочущие станки. С современными стерильными сборочными цехами не сравнить. Но ведь было! АЗЛК наш куда похерили? Теперь возрождают, ага.
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15k
Краюхин Тихон 8 минут назад
А что, маш.комплекты Крайслер уже закончились?
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3k
Роман Полчаса назад
Может кто-нибудь в курсе:
Вот газель NEXT - это отечественная разработка, или все-таки локализация какой-то иностранной машины?
У меня есть с чем сравнить: был мерин спринтер, теперь вот газель.
В принципе, я супер большой разницы (кроме грузоподъемности) не увидел - по сути, это в пользу нашего завода..
На википедиях такой инфы нет.
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7k
Bely 37 минут назад
главное аккум как у сиберии под сиденье запихнуть. вернее не убирать оттуда. были ж свои разработки, а они крайслер взяли за основу. ездил на 29 волгаре в 20 лет. папа вам не мама. ощущения, конечно, как на корабле едешь. но оказалось, что не практично и дорого очень. за неимением выбора норм, но в конкурентной борьбе цена имеет вес. имхо бабок из бюджета освоят и сдуются
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9k
Oleg 38 минут назад
Последние 15 лет локализовывали - локализовывали , да не вылокализовывали. И законы есть о локализации, и требования есть, и продажи прут кхетайского овна, но ... куда делись требования к производителями-продавцам об уровнях локализации? да на них забили, ведь гораздо проще накинуть на стоимость кхетайской поделки еще полторы - две цены и свалить всё на покупателя. автоваз - ну есть веста, есть продажи, но какого х ра она стоит, как гибридный кроссовер у узкоглазых? чего толку переливать из пустого в порожное? Власть не хочет/не может ничего изменить. Их прогнули, нагнули и они получают удовольствие, еще и бабло с населения гребут.
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6k
livaneth 44 минуты назад
Полноразмерный седан можно локализовать на агрегатах "газели". Кузовные штампы заказать, остальную начинку поначалу завозить
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217
babai65 50 минут назад
Москвич, волга,что дальше? Ока? Засилие китая. Своей головы нет.
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babai65 Я здесь транзитом 3 минуты назад
Краз-Кременчуг там нечего восстанавливать-война, а Колхида-Кутаиси там без войны все развалили.
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2k
Дмитрий 55 минут назад
Чтобы переклеивать шильдики ни автопроизводство, ни заводы не нужны. Можно обойтись большой парковкой которой один человек будет отверткой отколупывать китайский шильдик, второй - обезжиривать поверхность, а третий - клеить российский шильдик (тоже привезенный из Китая).
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4k
Руслан 58 минут назад
Создавать своё долго и дорого, у китайцев вон лет 30 ушло. Куда проще шильдики новые наклеить и освоить бюджеты на импортозамещение
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33k
Ego sum qui sum Час назад
новая загадка: сколько нужно автозаводов в России чтобы переклеивать китайские шильдики
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1k
liveevil Час назад
"По словам губернатора, российский автопром восстанавливается"
==========================================================
Ну, если для них увеличение количества китайских "Москвичей" на дорогах - это ВОССТАНОВЛЕНИЕ автопрома, то я в диком а*уе с их железной логики.
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10k
Борис Карабанов Час назад
А "Запорожец" когда уже "произведут"? Может быть, тогда и цена будет поменьше "москвичёвской" и "волговской".
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259
piharev1 Час назад
нормальный видок, дай бог
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5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Охрененный отечественный брэнд - "Next"!
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Как-то видел проекты ребят из НАМИ, почему не хотят реализовать свое? Неужели такая жесткая зависимость от Китая в наших интересах?
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25k
ЦСКА 2 часа назад
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