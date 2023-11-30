3 причины, почему нет смысла зимой заправляться бензином АИ-95, если разрешён АИ-92

Один из недостатков МТБЭ, добавленного в бензин, заключается в его высокой летучести. Когда бензин испаряется, МТБЭ является первым веществом, которое улетучивается. Следовательно, спустя несколько дней после заправки, в баке остается топливо с пониженным октановым числом.



В АИ-95 содержится больше МТБЭ, чем в АИ-92, и потери этой присадки для него более заметны. Таким образом, независимо от вида бензина, использованного для заправки, трудно точно определить октановое число топлива, сгорающего в цилиндрах двигателя в конкретный момент времени.



Еще одно важное преимущество АИ-92. При отрицательных температурах запуск ДВС на АИ-92 будет проходить намного легче, так как это топливо загорается за более короткое время, а также его время горения меньше, чем у 95-го бензина. Благодаря этим свойствам АИ-92 способствует упрощению пуска двигателя и способствует более ровной его работе в зимний период.



Для турбомоторов с высокой степенью сжатия лучше подойдет АИ-95 или даже АИ-100. На таких силовых агрегатах, действительно, будет увеличиваться расход и падать мощность, если постоянно заливать АИ-92.