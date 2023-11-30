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3 причины, почему нет смысла зимой заправляться бензином АИ-95, если разрешён АИ-92

3 причины, почему нет смысла зимой заправляться бензином АИ-95, если разрешён АИ-92

Автор:
30 ноября 2023 16:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   бензин   инструкция   машина   советы   
1679
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В последнее время топливо на российских АЗС существенно подорожало. Однако значительная часть владельцев автомобилей считает, что использование бензина АИ-95 намного предпочтительнее, чем топлива АИ-92. Это несмотря на то, что в инструкции по эксплуатации к авто разрешено заправлять транспортное средство топливом с октановым числом не менее 92.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   бензин   инструкция   машина   советы   
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7  комментариев
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44k
Карандаш Час назад
Если <<допускает производитель>> зачем выёживаться (зима-лето)? Лей круглый год на проверенной заправке и будет тебе счастье и экономия.
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30k
Юрьевич 36 минут назад
Когда был стандарт евро-3, то на хонде разница в 92 и 95 чувствовалась. На 92 автомобиль резче трогался с места, но больше 130км скорость почти не набирал и расход подскочил на 2 литра. Движок 2.4 атмосферник, по паспорту минимальное октановое 91. Поэтому пользовал 95. Потом, когда появился евро-5, я разницы вообще не почувствовал и стал ездить на 92м. Иногда заливаю 95 пульсар или G-drive чтобы помыть форсунки... понимаю, что фигня это скорее всего, но для успокоения иногда лью... один автомеханик посоветовал.
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7k
tamin 47 минут назад
Вот с учетом мизерных зазоров и того, чтоейчас из 0,8 литра 150 лошадей вытаскивают я бы рекомендовал одно. Лейте то, что написано в инструкции
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30k
Aqueronte Час назад
Написано 92, лью 92, 150к пробег нормальный
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14k
..: Атеист :.. Час назад
Да пофигу, как лил 95ый так и буду. Степень сжатия 11.(компрессия 16). Летом (юг, жара до 38/40) 100ый.- Полет шикарный. Эта экономия, если двигатель больше рассчитан на 95ый, ни к чему хорошему не приведет. Лучше тратиться на топливо, чем потом на ремонт, даже если ценник ремонта/переплаты будет одинаков, хотя бы время экономится.
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86k
Доктор Джонс 2 часа назад
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