3 причины, почему нет смысла зимой заправляться бензином АИ-95, если разрешён АИ-92

1679
2
В последнее время топливо на российских АЗС существенно подорожало. Однако значительная часть владельцев автомобилей считает, что использование бензина АИ-95 намного предпочтительнее, чем топлива АИ-92. Это несмотря на то, что в инструкции по эксплуатации к авто разрешено заправлять транспортное средство топливом с октановым числом не менее 92.
Среди сторонников использования бензина АИ-95 встречаются утверждения о его более низкой склонности к детонации по сравнению с бензином АИ-92. Кроме того, считается, что при использовании АИ-95 автомобиль потребляет меньше топлива и выдает больше мощность. Это утверждение верно только в случае, если на вашей машине установлен ДВС с высокой степенью сжатия. Для большинства атмосферных моторов вполне приемлема замена АИ-95 на АИ-92, если это допускает производитель.
Дело в том, что современные моторы оснащены системами октан-коррекции, и утверждения о преимуществах АИ-95 в этом контексте становятся устаревшими. В прошлом использование металлоорганических присадок, содержащих свинец или железо, действительно могло приносить некоторый прирост производительности, однако эти присадки были давно запрещены в России. В настоящее время октановое число бензина поддерживается за счет метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в соотношении 10-15%.
Дело в том, что современные моторы оснащены системами октан-коррекции, и утверждения о преимуществах АИ-95 в этом контексте становятся устаревшими. В прошлом использование металлоорганических присадок, содержащих свинец или железо, действительно могло приносить некоторый прирост производительности, однако эти присадки были давно запрещены в России. В настоящее время октановое число бензина поддерживается за счет метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в соотношении 10-15%.
Один из недостатков МТБЭ, добавленного в бензин, заключается в его высокой летучести. Когда бензин испаряется, МТБЭ является первым веществом, которое улетучивается. Следовательно, спустя несколько дней после заправки, в баке остается топливо с пониженным октановым числом.
В АИ-95 содержится больше МТБЭ, чем в АИ-92, и потери этой присадки для него более заметны. Таким образом, независимо от вида бензина, использованного для заправки, трудно точно определить октановое число топлива, сгорающего в цилиндрах двигателя в конкретный момент времени.
Еще одно важное преимущество АИ-92. При отрицательных температурах запуск ДВС на АИ-92 будет проходить намного легче, так как это топливо загорается за более короткое время, а также его время горения меньше, чем у 95-го бензина. Благодаря этим свойствам АИ-92 способствует упрощению пуска двигателя и способствует более ровной его работе в зимний период.
Для турбомоторов с высокой степенью сжатия лучше подойдет АИ-95 или даже АИ-100. На таких силовых агрегатах, действительно, будет увеличиваться расход и падать мощность, если постоянно заливать АИ-92.
В АИ-95 содержится больше МТБЭ, чем в АИ-92, и потери этой присадки для него более заметны. Таким образом, независимо от вида бензина, использованного для заправки, трудно точно определить октановое число топлива, сгорающего в цилиндрах двигателя в конкретный момент времени.
Еще одно важное преимущество АИ-92. При отрицательных температурах запуск ДВС на АИ-92 будет проходить намного легче, так как это топливо загорается за более короткое время, а также его время горения меньше, чем у 95-го бензина. Благодаря этим свойствам АИ-92 способствует упрощению пуска двигателя и способствует более ровной его работе в зимний период.
Для турбомоторов с высокой степенью сжатия лучше подойдет АИ-95 или даже АИ-100. На таких силовых агрегатах, действительно, будет увеличиваться расход и падать мощность, если постоянно заливать АИ-92.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как помыть двигатель и не убить машину
- Греть или не греть? Самые распространенные ошибки при прогреве машины зимой
- Грузовик из к/ф Форсаж выставили на продажу
- Не согласны с нарушением? Это отягчающие обстоятельства!
- Губернатор Нижегородской области заявил о планах производить легковые автомобили под отечественным брендом. Новая Волга?
Новости партнёров
реклама