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На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили сборку китайских кроссоверов Chery

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили сборку китайских кроссоверов Chery

Автор:
01 декабря 2023 13:59
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   Автовсячина   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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Бывший завод Volkswagen в Калуге, сейчас принадлежащий фирме AGR, возвращается в строй. По данным инсайдеров телеграм-канала «Автопоток», здесь запускают сборку кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max. До конца января планируется выпустить 120 автомобилей.

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Метки: Chery   Автовсячина   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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6  комментариев
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14k
Antique computer 4 минуты назад
И ведь найдутся наивные люди, которые купят эту подделку, посчитав ее автомобилем.
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Aleks Полчаса назад
Завод немецкий, автомобили китайские, что то как не так представлялось импортозамещение.
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30k
Юрьевич Час назад
"Первую партию Chery Tiggo 7 Pro Max в Калуге соберут вручную, так как ещё не всё оборудование успели доставить и установить. Контролировать процесс будут представители китайской компании. В дальнейшем предприятие планирует освоить крупноузловое производство."

Судя по фоткам - осталось колёса прикрутить и возможно жидкости залить?
"не всё оборудование успели доставить и установить" - домкраты и гаечные ключи что ли?
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