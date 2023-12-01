На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили сборку китайских кроссоверов Chery

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Бывший завод Volkswagen в Калуге, сейчас принадлежащий фирме AGR, возвращается в строй. По данным инсайдеров телеграм-канала «Автопоток», здесь запускают сборку кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max. До конца января планируется выпустить 120 автомобилей.
Официально о старте производства китайских вседорожников не сообщалось. В доказательство своей информации канал публикует изображения автомобилей — один из них замотан в транспортировочную плёнку, второй полуразобран и стоит на колёсной тележке. Вероятнее всего, это подготовленный к финальной сборке машинокомплект.
Первую партию Chery Tiggo 7 Pro Max в Калуге соберут вручную, так как ещё не всё оборудование успели доставить и установить. Контролировать процесс будут представители китайской компании. В дальнейшем предприятие планирует освоить крупноузловое производство.
Первые 120 машин станут тестовой партией. Если итоги эксперимента признают удачными, объёмы выпуска начнут увеличивать. Однако, по данным источников, перспективы проекта пока туманны, так как параллельно AGR пытается возродить ещё и завод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший Hyundai. По некоторым сведениям, здесь хотят перезапустить производство корейских седанов и кроссоверов из имеющихся комплектующих, но продавать автомобили собираются под брендом GAC.
Первую партию Chery Tiggo 7 Pro Max в Калуге соберут вручную, так как ещё не всё оборудование успели доставить и установить. Контролировать процесс будут представители китайской компании. В дальнейшем предприятие планирует освоить крупноузловое производство.
Первые 120 машин станут тестовой партией. Если итоги эксперимента признают удачными, объёмы выпуска начнут увеличивать. Однако, по данным источников, перспективы проекта пока туманны, так как параллельно AGR пытается возродить ещё и завод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший Hyundai. По некоторым сведениям, здесь хотят перезапустить производство корейских седанов и кроссоверов из имеющихся комплектующих, но продавать автомобили собираются под брендом GAC.
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Метки: Chery Автовсячина Китай Россия авто автомир автомобили завод машина
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Судя по фоткам - осталось колёса прикрутить и возможно жидкости залить?
"не всё оборудование успели доставить и установить" - домкраты и гаечные ключи что ли?
Видимо не совсем настолько просто
https://dzen.ru/a/ZWXlHfZoSk5aaP3fhttps://dzen.ru/a/ZWXlHfZoSk5aaP3f