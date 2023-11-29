В Китае нашли новые седаны Volkswagen 10-летней давности

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Китайская компания Han Chung Classics объявила, что обнаружила на заброшенном складе пять совершенно новых седанов Volkswagen Santana 2012 года выпуска. Автомобили знаковой для рынка Китая модели никогда не стояли на учёте и практически не имеют пробега.
Все пять четырёхдверок имеют белый кузов, отделанный тканью салон и 1.8-литровый двигатель. Судя по опубликованным фото, автомобили действительно никогда не эксплуатировались — никаких следов износа нет. При этом компания не уточняет, при каких обстоятельствах они были обнаружены.
Volkswagen Santana стал в первой половине 1980-х одной из моделей, положивших начало трансформации как рынка, так и автопрома Китая. В 1983 году сборку Santana наладили на территории КНР, и он оказался в числе первых автомобилей иностранных брендов, которые смогли закрепиться на местном рынке за счёт локализации. Седан, базировавшийся на VW Passat второго поколения, довольно быстро стал популярным благодаря надёжности и просторному салону у рядового населения и госслужб Китая и в конечном итоге заслужил статус «народного автомобиля».
Volkswagen при участии местных специалистов регулярно обновлял модель, но более ранние версии седана и универсала выпускались и продавались параллельно. На фото запечатлены как раз Santana первого поколения.
Какая судьба ждёт найденные автомобили, неизвестно. Возможно, их продадут с аукциона каким-нибудь местным любителям раритетов или разберут на запчасти — Han Chung Classics как раз специализируется на деталях для старых Volkswagen.
Volkswagen Santana стал в первой половине 1980-х одной из моделей, положивших начало трансформации как рынка, так и автопрома Китая. В 1983 году сборку Santana наладили на территории КНР, и он оказался в числе первых автомобилей иностранных брендов, которые смогли закрепиться на местном рынке за счёт локализации. Седан, базировавшийся на VW Passat второго поколения, довольно быстро стал популярным благодаря надёжности и просторному салону у рядового населения и госслужб Китая и в конечном итоге заслужил статус «народного автомобиля».
Volkswagen при участии местных специалистов регулярно обновлял модель, но более ранние версии седана и универсала выпускались и продавались параллельно. На фото запечатлены как раз Santana первого поколения.
Какая судьба ждёт найденные автомобили, неизвестно. Возможно, их продадут с аукциона каким-нибудь местным любителям раритетов или разберут на запчасти — Han Chung Classics как раз специализируется на деталях для старых Volkswagen.
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К тому же китайская сборка тех лет.
Так что не представляют они ценности...