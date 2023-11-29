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В Китае нашли новые седаны Volkswagen 10-летней давности

В Китае нашли новые седаны Volkswagen 10-летней давности

Автор:
29 ноября 2023 14:24
Сообщество : Автомир
Метки: Volkswagen   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   капсула времени   клад   машина   
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Китайская компания Han Chung Classics объявила, что обнаружила на заброшенном складе пять совершенно новых седанов Volkswagen Santana 2012 года выпуска. Автомобили знаковой для рынка Китая модели никогда не стояли на учёте и практически не имеют пробега.
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Метки: Volkswagen   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   капсула времени   клад   машина   
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6  комментариев
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Alex Час назад
Точно 2012 года? Не 1992?
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8k
vasilykopkov Полчаса назад
Мда-а-а , дизайн у них не 10-летней, а примерно 30-летней давности.
К тому же китайская сборка тех лет.
Так что не представляют они ценности...
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10k
Борис Карабанов 41 минуту назад
Да... Везде разные "заброшки". Где изба да "скворечник" при избе, а где склад с новыми Volkswagen Santana 2012.
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36k
Андрей Иванов Час назад
Если там не соблюдался спецрежим, то это набор запчастей или стартовый набор "сделай сам"
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