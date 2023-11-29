В Китае нашли новые седаны Volkswagen 10-летней давности

Все пять четырёхдверок имеют белый кузов, отделанный тканью салон и 1.8-литровый двигатель. Судя по опубликованным фото, автомобили действительно никогда не эксплуатировались — никаких следов износа нет. При этом компания не уточняет, при каких обстоятельствах они были обнаружены.



Volkswagen Santana стал в первой половине 1980-х одной из моделей, положивших начало трансформации как рынка, так и автопрома Китая. В 1983 году сборку Santana наладили на территории КНР, и он оказался в числе первых автомобилей иностранных брендов, которые смогли закрепиться на местном рынке за счёт локализации. Седан, базировавшийся на VW Passat второго поколения, довольно быстро стал популярным благодаря надёжности и просторному салону у рядового населения и госслужб Китая и в конечном итоге заслужил статус «народного автомобиля».



Volkswagen при участии местных специалистов регулярно обновлял модель, но более ранние версии седана и универсала выпускались и продавались параллельно. На фото запечатлены как раз Santana первого поколения.



Какая судьба ждёт найденные автомобили, неизвестно. Возможно, их продадут с аукциона каким-нибудь местным любителям раритетов или разберут на запчасти — Han Chung Classics как раз специализируется на деталях для старых Volkswagen.