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Фотошпионы запечатлели новый гиперкар Ferrari

Фотошпионы запечатлели новый гиперкар Ferrari

Автор:
30 ноября 2023 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   LaFerrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   шпион   
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Западные издания опубликовали фотографии, на которых изображён прототип нового гиперкара от Ferrari. Машина выглядит как необработанный алмаз. Новинка будет выступать в роли прямого соперника гибридному LaFerrari.
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Метки: Ferrari   LaFerrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   шпион   
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5  комментариев
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15k
Типа граф 24 минуты назад
Когда появятся "ультра" кары ?
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11k
kaboza 8 минут назад
обзор просто унылое гавно...как будто Джеймс Мэй в начале карьеры описывал воксхолл астра..(кто надо поймет) минусите...
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3k
portroy 10 минут назад
Электричка что ли? Почему сбоку символ молнии в желтом треугольнике?
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2k
Digektor 17 минут назад
Всегда было интересно, что после гипер каров? Мегакары? Пуперкары? Членокары?
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