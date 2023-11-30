Фотошпионы запечатлели новый гиперкар Ferrari

Новая порция "шпионских" снимков демонстрирует самую новую "Гарцующую лошадь", прототип которой колесил по улицам Германии. За прошедшие годы мы поняли, что лучше не судить о внешнем виде автомобиля, пока он еще в камуфляже. Почему? Потому что прототипы не имеют всех финальных элементов внешнего вида до конца фазы тестирования. В данном случае дело обстоит именно так, поскольку замена LaFerrari имеет некоторые временные компоненты, в том числе четыре задних фонаря от SF90.



Спереди и сзади расположены массивные воздухозаборники, не говоря уже о боковых вентиляционных отверстиях большого размера для улучшения воздушного потока. Хотя на этом прототипе нет видимых значков, надпись «Ferrari» легко увидеть на тормозных суппортах обеих осей.



Пара круглых насадок выхлопной системы, торчащих из центра заднего бампера, является фальшивкой, поскольку сама выхлопная система спрятана за сеткой. Камера заднего вида, расположенная над третьим стоп-сигналом, вряд ли останется там на серийном автомобиле, поскольку можно предположить, что лучше интегрирует ее в кузов. Массивный задний диффузор придает гиперкару устрашающий вид, как и массивный передний сплиттер, прикрепленный к бамперу, в котором отсутствовали крышки воздухозаборников.



Вырезы в крыше показывают, что жемчужина Маранелло под кодовым названием «F250» будет иметь двери-бабочки. Нам интересно, будет ли у него по-прежнему заднее стекло, поскольку вся задняя часть покрыта камуфляжем. Даже если оно есть, мы считаем, что обзорность назад будет сильно затруднена из-за этого большого крыла. Это не должно быть большой проблемой, поскольку именно для этого и нужны камеры, и Polestar с этим согласится, поскольку их новые модели 4 и 5 также вынуждают водителей полагаться исключительно на камеру после падения заднего стекла.