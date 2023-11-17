В телефон смотреть было интереснее, чем на дорогу

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Автор видео сообщает, что решили дело за 5000 рублей и разъехались. Интересно, водителя ауди это чему-нибудь научило или и дальше будет залипать в телефоне?
Осторожно! Все слова матные!
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