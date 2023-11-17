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В телефон смотреть было интереснее, чем на дорогу

В телефон смотреть было интереснее, чем на дорогу

Автор:
17 ноября 2023 11:46
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   залип в телефоне   машина   
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Автор видео сообщает, что решили дело за 5000 рублей и разъехались. Интересно, водителя ауди это чему-нибудь научило или и дальше будет залипать в телефоне?

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   залип в телефоне   машина   
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9  комментариев
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6k
pinbalist 58 минут назад
Мужу смс писал?
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579
Руслан 23 минуты назад
В сегодняшних реалиях на 5К разве что заправиться можно. На ремонт точно не хватит, даже на мелкий. (((
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10k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Да. Русский язык изгажен полностью и безвозвратно. Это - факт, который не признавать может только такой же носитель дерьма во рту.
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6k
Дмитрий Час назад
Нет, не все слова матные! На ...эту запись, блин. На... ...! Чё дурак што ли ..? ... ну ... в рот...!
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20k
Robin Hood Час назад
Аудист долбящийся в глаза
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Сомневаюсь, что научит. Люди считают, что зайти в соцсеть или ответить на смс куда важнее окружающей обстановки. И дело не только в водителях. Пешеходы не лучше. Налетают на людей, не смотрят на дорогу, ведь пешеходный переход защитит от всего. А водитель, это уже край.
Зависимость какая-то.
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57k
dima423 2 часа назад
бл ну чтож за долбайоп то... почему люди такую херню творят??
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