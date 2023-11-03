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Разорвало на части как игрушку

Разорвало на части как игрушку

Автор:
03 ноября 2023 12:50
Сообщество : Аварии
Метки: Ваз   Видео   ДТП   Лада   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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2 ноября, утром в Самаре произошло массовое ДТП, в ходе которого машина превратилась в груду металла. На пересечении Московского и Ракитовского шоссе в 09:10 «ВАЗ 2114» врезался в «Опель», световую опору и еще в две машины.
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Метки: Ваз   Видео   ДТП   Лада   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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23  комментария
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92k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Вес ВАЗ 2114 - 985 кг
вес аналогичного по размеру Опель Астра Н - 1302 кг
.
вот эти вот 300 кг разницы - это МЕТАЛЛ, который спасает жизнь водителя и пассажиров
вот и весь секрет, почему в ВАЗах выживают куда реже.....
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31k
Григорий 9 минут назад
Сам полез, сам получил, хорошо, что людей не покалечил.
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12k
Graf_Dracula Полчаса назад
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Вот раньше машины были. Та же Победа. Толщина металла позволяла опрокинуть трамвай. А самой Победе только царапины.
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477
Дуся Кулакова Полчаса назад
14 по ходу конструктор. после аварии уже раз срастили перед с задом - вот и результат.
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178
Евгений Полчаса назад
Опель-то причём, видно что он на минивен тараном пошёл, Гастелло недоделанный. Разницу масс только не рассчитал и место приложения силы.
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33k
Юр21 49 минут назад
Его по ходу ьус "подтолкнул".
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3k
Яков 55 минут назад
Зеркала вроде целы остались, он всё равно ими не пользовался.
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