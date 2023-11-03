Разорвало на части как игрушку

— 27-летний водитель ехал по Московскому шоссе со стороны 19 км в сторону улицы Алма-Атинской. При перестроении в крайнюю левую сторону он столкнулся с автомобилем «Опель», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.



За рулем иномарки находился 62-летний водитель, который ехал в попутном направлении. После столкновения отечественную легковушку отбросило на световую опору и еще два транспортных средства. Водитель «ВАЗ 2114» выжил, его доставили в лечебное учреждение.



Полицейские продолжают работать на месте аварии и выяснять все обстоятельства ДТП. Судя по кадрам, отечественная легковушка оказалась разбита вдребезги, от нее осталась лишь груда металла, раскиданная по дороге.