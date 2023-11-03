Разорвало на части как игрушку

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2 ноября, утром в Самаре произошло массовое ДТП, в ходе которого машина превратилась в груду металла. На пересечении Московского и Ракитовского шоссе в 09:10 «ВАЗ 2114» врезался в «Опель», световую опору и еще в две машины.
— 27-летний водитель ехал по Московскому шоссе со стороны 19 км в сторону улицы Алма-Атинской. При перестроении в крайнюю левую сторону он столкнулся с автомобилем «Опель», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
За рулем иномарки находился 62-летний водитель, который ехал в попутном направлении. После столкновения отечественную легковушку отбросило на световую опору и еще два транспортных средства. Водитель «ВАЗ 2114» выжил, его доставили в лечебное учреждение.
Полицейские продолжают работать на месте аварии и выяснять все обстоятельства ДТП. Судя по кадрам, отечественная легковушка оказалась разбита вдребезги, от нее осталась лишь груда металла, раскиданная по дороге.
За рулем иномарки находился 62-летний водитель, который ехал в попутном направлении. После столкновения отечественную легковушку отбросило на световую опору и еще два транспортных средства. Водитель «ВАЗ 2114» выжил, его доставили в лечебное учреждение.
Полицейские продолжают работать на месте аварии и выяснять все обстоятельства ДТП. Судя по кадрам, отечественная легковушка оказалась разбита вдребезги, от нее осталась лишь груда металла, раскиданная по дороге.
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Метки: Ваз Видео ДТП Лада аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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вес аналогичного по размеру Опель Астра Н - 1302 кг
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вот эти вот 300 кг разницы - это МЕТАЛЛ, который спасает жизнь водителя и пассажиров
вот и весь секрет, почему в ВАЗах выживают куда реже.....