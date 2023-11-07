Не пристегнулся и "полетел как птица". Второй попытки уже не будет

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3 ноября в Набережных Челнах 35-летний водитель на автомобиле Рено Флюенс не справился с управлением, перелетел через дорожное ограждение и совершил опрокидывание. Он не был пристёгнут и погиб на месте происшествия.
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"йоп-твою-мать", в данном случае - было неуместно?
чем должна была девушка заменить это "ругательство" - "следите внимательно за дорогой" или как?