Не пристегнулся и "полетел как птица". Второй попытки уже не будет

3 ноября в Набережных Челнах 35-летний водитель на автомобиле Рено Флюенс не справился с управлением, перелетел через дорожное ограждение и совершил опрокидывание. Он не был пристёгнут и погиб на месте происшествия.

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3 ноября в Набережных Челнах 35-летний водитель на автомобиле Рено Флюенс не справился с управлением, перелетел через дорожное ограждение и совершил опрокидывание. Он не был пристёгнут и погиб на месте происшествия. 2023-11-07T10:12:17+03:00 Пропустить

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