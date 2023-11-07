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Не пристегнулся и "полетел как птица". Второй попытки уже не будет

Не пристегнулся и "полетел как птица". Второй попытки уже не будет

Автор:
07 ноября 2023 10:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   смертельное ДТП   
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3 ноября в Набережных Челнах 35-летний водитель на автомобиле Рено Флюенс не справился с управлением, перелетел через дорожное ограждение и совершил опрокидывание. Он не был пристёгнут и погиб на месте происшествия.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   смертельное ДТП   
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2  комментария
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Андрей Иванов 2 часа назад
Пристегнулся и сидишь, а твоя подруга не пристегнулась и вон на дороге валяется с членом во рту.
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60
uid-tfwhppoz 51 минуту назад
вот скажите любители кастрации Великого и могучего русского языка,
"йоп-твою-мать", в данном случае - было неуместно?
чем должна была девушка заменить это "ругательство" - "следите внимательно за дорогой" или как?
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