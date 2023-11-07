Авария дня. Стоишь, никого не трогаешь и тут в водительскую дверь прилетает Камаз

890
4
3
4 ноября в бурятском поселке Селенгинск КАМАЗ столкнулся с поворачивающей налево Грантой, после чего выехал на встречную полосу и врезался в Равон, вытолкнув его в кювет. Лада в свою очередь столкнулась с микроавтобусом. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили четыре человека, двоим из которых понадобилась госпитализация.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
Ссылки по теме:
- Разорвало на части как игрушку
- Авария дня. "Ужаленный" Порш устроил серьёзное ДТП с машиной скорой помощи
- Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход
- Поплохело за рулём и получилось массовое ДТП
- Был молодым и слишком самоуверенным
Новости партнёров
реклама