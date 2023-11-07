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Авария дня. Стоишь, никого не трогаешь и тут в водительскую дверь прилетает Камаз

Авария дня. Стоишь, никого не трогаешь и тут в водительскую дверь прилетает Камаз

Автор:
07 ноября 2023 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   КАМАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4 ноября в бурятском поселке Селенгинск КАМАЗ столкнулся с поворачивающей налево Грантой, после чего выехал на встречную полосу и врезался в Равон, вытолкнув его в кювет. Лада в свою очередь столкнулась с микроавтобусом. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили четыре человека, двоим из которых понадобилась госпитализация.
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Метки: Видео   ДТП   КАМАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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12k
Karelian Полчаса назад
А всё из-за грёбанной фуры, которая проспала поворотник и торможении Гранты, и своей сиреной загнала Гранту под Камаз.
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16k
куджо 16 минут назад
А у камаза есть ремни безопасности?
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14k
Александр 54 минуты назад
Люто в 2062-м будет...
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35k
Андрей Иванов Час назад
У рега, небось, весь салон кирпичами завален
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