Авария дня. Стоишь, никого не трогаешь и тут в водительскую дверь прилетает Камаз

4 ноября в бурятском поселке Селенгинск КАМАЗ столкнулся с поворачивающей налево Грантой, после чего выехал на встречную полосу и врезался в Равон, вытолкнув его в кювет. Лада в свою очередь столкнулась с микроавтобусом. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили четыре человека, двоим из которых понадобилась госпитализация.