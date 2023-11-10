Безрассудная езда на ВАЗ 2107 без ремней безопасности

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Очередная наглядная демонстрация, что может случиться, если не использовать ремень безопасности. В Усть-Лабинском районе Краснодарского края водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением на мокрой дороге и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель вылетел на проезжую часть и погиб на месте, а его пассажир приземлился на более мягкое покрытие в кювете и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
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