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Безрассудная езда на ВАЗ 2107 без ремней безопасности

Безрассудная езда на ВАЗ 2107 без ремней безопасности

Автор:
10 ноября 2023 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Очередная наглядная демонстрация, что может случиться, если не использовать ремень безопасности. В Усть-Лабинском районе Краснодарского края водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением на мокрой дороге и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель вылетел на проезжую часть и погиб на месте, а его пассажир приземлился на более мягкое покрытие в кювете и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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Бэмсяра Час назад
ну тут судя по повреждениям машины, жизнь пассажиру спасло именно то, что его выбросило из груды металла в кювет
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