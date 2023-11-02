Был молодым и слишком самоуверенным

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1 ноября в районе города Усинска в Республике Коми 19-летний водитель на автомобиле Шевроле Нива не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. Виновник аварии скончался на месте происшествия, а его 19-летняя пассажирка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Они оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
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соска если жива останется , надеюсь поумнеет! вполне могла и пристегнуться и сопляку водятлу леща дать
Жалко, что он девку с собой тащит, надеюсь она выживет.
И пристёгиваться будет...
ПС. люди не пострадали и хорошо