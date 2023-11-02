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Был молодым и слишком самоуверенным

Был молодым и слишком самоуверенным

Автор:
02 ноября 2023 11:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   смертельное ДТП   
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1 ноября в районе города Усинска в Республике Коми 19-летний водитель на автомобиле Шевроле Нива не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. Виновник аварии скончался на месте происшествия, а его 19-летняя пассажирка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Они оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   смертельное ДТП   
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8  комментариев
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18k
Alex ASK Час назад
Выпендрился перед соской своей. Молодец!
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3k
SmartCat101 4 минуты назад
этож насколько нужно быть отмороженным - что-бы на ниве на трассе ехать не пристегнутым да еще и такую дичь творить?
соска если жива останется , надеюсь поумнеет! вполне могла и пристегнуться и сопляку водятлу леща дать
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8k
vasilykopkov 11 минут назад
Дарвин одобряет поведение долбоящера.
Жалко, что он девку с собой тащит, надеюсь она выживет.
И пристёгиваться будет...
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49k
Aleksandr 14 минут назад
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396
александр ломовицкий Полчаса назад
вот урод . лучше б в дерево вошел .
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391k
Алексей 43 минуты назад
это ж каким д.о.л.б.а.е.б.о.м. надо было быть. чтобы такое на трассе вытворять?! туда и дорога
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28k
Matrosskin 52 минуты назад
"Ну чё они тошнят все... Понакупят пузотёрок одноногих. Смотрите как надо !"
ПС. люди не пострадали и хорошо
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Χάρων Час назад
В ПАЗике, надеюсь, никто не пострадал?
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