Был молодым и слишком самоуверенным

1 ноября в районе города Усинска в Республике Коми 19-летний водитель на автомобиле Шевроле Нива не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. Виновник аварии скончался на месте происшествия, а его 19-летняя пассажирка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Они оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

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