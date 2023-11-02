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Авария дня. "Ужаленный" Порш устроил серьёзное ДТП с машиной скорой помощи

Авария дня. "Ужаленный" Порш устроил серьёзное ДТП с машиной скорой помощи

Автор:
02 ноября 2023 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Вчера днём в Капотне автомобиль Порш летел по автобусной полосе и столкнулся с попутным легковым автомобилем, после чего выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи. В результате происшествия пострадали 4 человека. Одного из них в больницу доставили на вертолёте.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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Роман Полчаса назад
Блогер Александр Шумский недавно сказал, что сейчас стали слишком строго наказывать нарушителей.
Но мое мнение: нихера. Я каждый день наблюдаю как водители умышленно проезжают на красный, обгоняют по встречке, не пропускают пешеходов, разворачиваются через
сплошные... им даже пофиг, что за некоторые нарушения святит отстранение от вождения.
вот данный случай тому явное подтверждение: сколько правил этот чел нарушил? - два, как минимум. И не стань он героем видео - ничего бы ему не было...
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александр ломовицкий Полчаса назад
а хотел наверно во так .

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