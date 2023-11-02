Авария дня. "Ужаленный" Порш устроил серьёзное ДТП с машиной скорой помощи

Вчера днём в Капотне автомобиль Порш летел по автобусной полосе и столкнулся с попутным легковым автомобилем, после чего выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи. В результате происшествия пострадали 4 человека. Одного из них в больницу доставили на вертолёте.