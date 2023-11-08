АвтоВАЗ побил 10 летний рекорд по продажам новых автомобилей

В октябре 2023 года «АвтоВАЗ» установил новый рекорд по продажам, реализовав 40,9 тыс. автомобилей. Это лучший результат за последние 10 лет. Всего по итогам этого года было продано 283,5 тыс. новых машин. Это на 98% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Сколько было продано автомобилей в октябре: «АвтоВАЗа».



Lada Granta — 21 тыс. шт.

Lada Vesta — более 9 тыс. шт.

Lada Niva Legend — 5,2 тыс. шт.

Lada Niva Travel — 5,1 тыс. шт.



На этом фоне ещё более абсурдно выглядит заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что Если сравнивать с октябрем прошлого года, то продажи новых автомобилей выросли на 113,7%. Доля рынка бренда Lada на отечественном рынке составила 40%.Сколько было продано автомобилей в октябре: «АвтоВАЗа».Lada Granta — 21 тыс. шт.Lada Vesta — более 9 тыс. шт.Lada Niva Legend — 5,2 тыс. шт.Lada Niva Travel — 5,1 тыс. шт.На этом фоне ещё более абсурдно выглядит заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что параллельный импорт мешает развитию отечественных разработок