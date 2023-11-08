АвтоВАЗ побил 10 летний рекорд по продажам новых автомобилей

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В октябре 2023 года «АвтоВАЗ» установил новый рекорд по продажам, реализовав 40,9 тыс. автомобилей. Это лучший результат за последние 10 лет. Всего по итогам этого года было продано 283,5 тыс. новых машин. Это на 98% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Если сравнивать с октябрем прошлого года, то продажи новых автомобилей выросли на 113,7%. Доля рынка бренда Lada на отечественном рынке составила 40%.
Сколько было продано автомобилей в октябре: «АвтоВАЗа».
Lada Granta — 21 тыс. шт.
Lada Vesta — более 9 тыс. шт.
Lada Niva Legend — 5,2 тыс. шт.
Lada Niva Travel — 5,1 тыс. шт.
На этом фоне ещё более абсурдно выглядит заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что параллельный импорт мешает развитию отечественных разработок.
Сколько было продано автомобилей в октябре: «АвтоВАЗа».
Lada Granta — 21 тыс. шт.
Lada Vesta — более 9 тыс. шт.
Lada Niva Legend — 5,2 тыс. шт.
Lada Niva Travel — 5,1 тыс. шт.
На этом фоне ещё более абсурдно выглядит заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что параллельный импорт мешает развитию отечественных разработок.
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Метки: АвтоВАЗ Автовсячина Лада авто автомир автомобили завод машина
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Кто бы брал эти автомобили, если бы по вменяемым ценам продолжали продавать тот же Рио и что там ещё было?
Директор, скромно потупив глаза, уточняет: нуууу, понимаете, болтов и гаек мы вкручиваем только половину... Но на сэкономленном металле завод работает 3 дня в месяц.
За последние десять лет, когда иномарки становились все доступнее - ВАЗ терял рынок. Рекордным у него был 2007 - когда за год продалось 680 с лишним тысяч автомобилей (в октябре 2007 - 72 тысячи). А дальше все упало до 300+, местами до двухсот с лишним.
А так, конечно, если не учитывать периода дальше 10 лет, да еще сравнить с последними двумя годами - цифры рекордные получаются. В итоге новость красивая, начальство довольно, автопром успешно развивается. Ага...
На голодном пайке их хотите держать?
Они не пользуются популярностью
https://www.ixbt.com/news/2023/03/03/avtovaz-snimaet-s-proizvodstva-tri-versii-lada-granta-no-oni-mogut-vernutsja.htmlhttps://www.ixbt.com/news/2023/03/03/avtovaz-snimaet-s-proizvodstva-tri-versii-lada-granta-no-oni-mogut-vernutsja.html