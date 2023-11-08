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АвтоВАЗ побил 10 летний рекорд по продажам новых автомобилей

АвтоВАЗ побил 10 летний рекорд по продажам новых автомобилей

Автор:
08 ноября 2023 12:43
Сообщество : Автомир
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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В октябре 2023 года «АвтоВАЗ» установил новый рекорд по продажам, реализовав 40,9 тыс. автомобилей. Это лучший результат за последние 10 лет. Всего по итогам этого года было продано 283,5 тыс. новых машин. Это на 98% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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15  комментариев
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11k
Б.Касторский Час назад
Дело в отсутствии конкурентов, а не в работе ВАЗа.
Кто бы брал эти автомобили, если бы по вменяемым ценам продолжали продавать тот же Рио и что там ещё было?
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5k
Alex 16 минут назад
Ну да, конкурентов-то нет. А Китайцы - дорого. Все что угодно можно впарить.
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93k
7guest Полчаса назад
Журналист, берущий интервью у директора "Автотаза", в пылу говорит: Вот эти люди, из 11 кусков жести, 232 метров 15 сантиметров проводов, 36,5 кг стекла, 70552 граммов резины, 1527 болтов и гаек и многого другого, собирают наши прекрасные автомобили.
Директор, скромно потупив глаза, уточняет: нуууу, понимаете, болтов и гаек мы вкручиваем только половину... Но на сэкономленном металле завод работает 3 дня в месяц.
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17k
_Tango_ Полчаса назад
Сразу засомневался и полез в статистику. Ларчик просто открывается - в умении подать новость.
За последние десять лет, когда иномарки становились все доступнее - ВАЗ терял рынок. Рекордным у него был 2007 - когда за год продалось 680 с лишним тысяч автомобилей (в октябре 2007 - 72 тысячи). А дальше все упало до 300+, местами до двухсот с лишним.

А так, конечно, если не учитывать периода дальше 10 лет, да еще сравнить с последними двумя годами - цифры рекордные получаются. В итоге новость красивая, начальство довольно, автопром успешно развивается. Ага...
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61k
pynh 43 минуты назад
Интересно почему?
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5k
Дмитрий ! Час назад
Автомобили. Смешно. Значит нужно, как обычно, выделить 50 млрд субсидий, и всем топ-менеджерам выписать премии по 100 млн.
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14k
котегRUS Час назад
АвтоВАЗ снимает с производства три версии Lada Granta.
Они не пользуются популярностью

https://www.ixbt.com/news/2023/03/03/avtovaz-snimaet-s-proizvodstva-tri-versii-lada-granta-no-oni-mogut-vernutsja.htmlhttps://www.ixbt.com/news/2023/03/03/avtovaz-snimaet-s-proizvodstva-tri-versii-lada-granta-no-oni-mogut-vernutsja.html
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