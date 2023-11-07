В России сертифицирована китайская Mocha

Wey Mocha — это гибридный кроссовер, оборудованный двумя электромоторами и бензиновым двигателем. Максимальная мощность силовой установки — 295 л.с.



Разгон автомобиля до 100 км/ч занимает 5 секунд. Средний расход топлива — 7,7 литра на 100 км, а запас хода составляет 864 км.



Главная особенность интерьера Wey Mocha — это небольшого размера экран вместо комбинации приборов. Также есть проекционный дисплей, на который выводятся подсказки. Он выполняет функцию навигатора с «дополненной реальностью».



О стоимости автомобиля пока ничего неизвестно.