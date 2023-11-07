В России сертифицирована китайская Mocha

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Под не самым благозвучным названием для русского человека сертифицировали премиум-кроссовер китайской Great Wall - Wey Mocha. Автомобиль получил в России одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и в скором времени должен появиться в продаже.
Wey Mocha — это гибридный кроссовер, оборудованный двумя электромоторами и бензиновым двигателем. Максимальная мощность силовой установки — 295 л.с.
Разгон автомобиля до 100 км/ч занимает 5 секунд. Средний расход топлива — 7,7 литра на 100 км, а запас хода составляет 864 км.
Главная особенность интерьера Wey Mocha — это небольшого размера экран вместо комбинации приборов. Также есть проекционный дисплей, на который выводятся подсказки. Он выполняет функцию навигатора с «дополненной реальностью».
О стоимости автомобиля пока ничего неизвестно.
Разгон автомобиля до 100 км/ч занимает 5 секунд. Средний расход топлива — 7,7 литра на 100 км, а запас хода составляет 864 км.
Главная особенность интерьера Wey Mocha — это небольшого размера экран вместо комбинации приборов. Также есть проекционный дисплей, на который выводятся подсказки. Он выполняет функцию навигатора с «дополненной реальностью».
О стоимости автомобиля пока ничего неизвестно.
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Кофе такой есть.
Правда пить его, я побаиваюсь
Заодно и про кофе тоже всё ясно.
Ну а в Германии есть шутка что лучшая машина сделана в среду.
А когда вижу цену (и наценку) на китайский автопром, начинаю скучать по скидкам на немецкие автомобили. Сейчас в сторону немцев лучше не смотреть, стоимость сервиса сильно выросла, да и запчасти не всегда в наличии или по конским ценникам.
И может уже что-то изменилось, но на китайцев раньше не было каталогов запчастей - так что вообще непонятно как быть с автомобилем после гарантийного периода.