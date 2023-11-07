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В России сертифицирована китайская Mocha

В России сертифицирована китайская Mocha

Автор:
07 ноября 2023 12:47
Сообщество : Автомир
Метки: Great Wall   Wey Mocha   Автовсячина   Китай   ОТТС   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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Под не самым благозвучным названием для русского человека сертифицировали премиум-кроссовер китайской Great Wall - Wey Mocha. Автомобиль получил в России одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и в скором времени должен появиться в продаже.

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Метки: Great Wall   Wey Mocha   Автовсячина   Китай   ОТТС   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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23  комментария
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3k
Максим 2 часа назад
А заливать в нее эту же субстанцию можно будет?
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15k
GROMOZEKA 10 минут назад
Нуашо?
Кофе такой есть.
Правда пить его, я побаиваюсь

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11k
kaboza 18 минут назад
Давно удивляюсь, почему Китайцы не могут найти Русско-Китайских людей, которые объясняли им так сказать языковые нестыковки...
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1k
Ugo 23 минуты назад
Гусары уже молчат?
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Ну, кое-что важное о стоимости, конечно, известно.
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5k
Alex 40 минут назад
Кто-то скажет китайцам, что у нее нет шансов на продажу?
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9k
soar 44 минуты назад
Японское Саньо ушло, китайская Моча пришла
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22
Олег Назаров 52 минуты назад
А может это не Моча, а Мойша? Взять тот же "Красное знамя". Латиницей написано чуть ли не как Хонкуку - а произносится Хунцы. Может и с мойшей так же. Опять же - в ногу со временем.
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2k
Dmitry Tarasov 53 минуты назад
Так называемой "кофейной" линейки...
Заодно и про кофе тоже всё ясно.
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10k
BarOb Час назад
Что нам только не льют Китайцы
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24k
SolomonA 2 часа назад
Современные тенденции скатывания к экранам - дебилизм. Понятно, что дешевле - но уж в "премиум" можно физические кнопки оставить? А то скоро стеклоподъемники в подменю на сенсоре загонят....
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149
Raingold Fischer 2 часа назад
Никогда машину с нуля не покупал пусть тысяч 10 пройдёт.
Ну а в Германии есть шутка что лучшая машина сделана в среду.
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876
Чендлер 2 часа назад
Был-же опыт продавать у нас их Panos....
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302
Александр Перышков 2 часа назад
как называется? они даже не стесняются....
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790
Лёха Лёха 2 часа назад
Чей шильдик прикрутят? Вазовский или волговский?
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Премиум и Китай как-то не очень укладываются в голове. Может стереотипы такие, а может и правда стоит доверять отзывам покупателей.
А когда вижу цену (и наценку) на китайский автопром, начинаю скучать по скидкам на немецкие автомобили. Сейчас в сторону немцев лучше не смотреть, стоимость сервиса сильно выросла, да и запчасти не всегда в наличии или по конским ценникам.
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387
Arts Sitnikov Б.Касторский 2 часа назад
Теперь это уже стереотип)) Это раньше они п.и.з.дили или пытались скопировать чужие технологии. Сейчас если им что-то нужно, то они просто с потрохами выкупают нужный им концерн (Вольво, например) и все приобретенные технологии используют на своих авто... Еще лет 5 и немцы не смогут уже с ними конкурировать.. ИМХО
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160
Феличита Б.Касторский 13 минут назад
он на вид только премиум, а по технической части как был так и остался - г@вно
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