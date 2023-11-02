Власти считают, что параллельный импорт вреден и нужно запретить импорт автомобилей

«Параллельный импорт — это ввоз зарубежных товаров без разрешения правообладателя, то есть, параллельно официальному импорту».



По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, параллельный импорт мешает развитию отечественных разработок. И это касается не только автомобилей.



Патрушев отмечает, что Россия не смогла стать независимой в технологическом плане, и не удалось найти экономически обоснованный баланс между тем, что ввозится из-за границы, и тем, что производится в стране.



Власти считают, что параллельный импорт вреден, так как отечественные компании, вместо того чтобы использовать собственные разработки, покупают уже готовые иностранные продукты. Параллельный импорт в автомобильной отрасли был введён для того, чтобы импортозаместить автокомпоненты, но вместо этого в Россию ввозятся автомобили.