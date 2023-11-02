Власти считают, что параллельный импорт вреден и нужно запретить импорт автомобилей

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В России в скором времени могут запретить параллельный импорт автомобилей. Власти ставят под сомнение целесообразность дальнейшего использования параллельного импорта.
«Параллельный импорт — это ввоз зарубежных товаров без разрешения правообладателя, то есть, параллельно официальному импорту».
По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, параллельный импорт мешает развитию отечественных разработок. И это касается не только автомобилей.
Патрушев отмечает, что Россия не смогла стать независимой в технологическом плане, и не удалось найти экономически обоснованный баланс между тем, что ввозится из-за границы, и тем, что производится в стране.
Власти считают, что параллельный импорт вреден, так как отечественные компании, вместо того чтобы использовать собственные разработки, покупают уже готовые иностранные продукты. Параллельный импорт в автомобильной отрасли был введён для того, чтобы импортозаместить автокомпоненты, но вместо этого в Россию ввозятся автомобили.
По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, параллельный импорт мешает развитию отечественных разработок. И это касается не только автомобилей.
Патрушев отмечает, что Россия не смогла стать независимой в технологическом плане, и не удалось найти экономически обоснованный баланс между тем, что ввозится из-за границы, и тем, что производится в стране.
Власти считают, что параллельный импорт вреден, так как отечественные компании, вместо того чтобы использовать собственные разработки, покупают уже готовые иностранные продукты. Параллельный импорт в автомобильной отрасли был введён для того, чтобы импортозаместить автокомпоненты, но вместо этого в Россию ввозятся автомобили.
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Исторический рекорд то есть прям.
Чему параллельный импорт мешает, не понимаю...
А то типа мало покуют китайские моквичи с ценником Х2