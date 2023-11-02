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Власти считают, что параллельный импорт вреден и нужно запретить импорт автомобилей

Власти считают, что параллельный импорт вреден и нужно запретить импорт автомобилей

Автор:
02 ноября 2023 15:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   параллельный импорт   санкции   
1227
1
В России в скором времени могут запретить параллельный импорт автомобилей. Власти ставят под сомнение целесообразность дальнейшего использования параллельного импорта.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   параллельный импорт   санкции   
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13  комментариев
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28k
Matrosskin Час назад
" параллельный импорт мешает развитию отечественных разработок" - серьёзно ? А раньше что мешало ? 20 лет развивали - и потом в момент уход иностранцев ни одной модели целиком собрать не смогли. Или переклеивание шильдиков - это вот как раз оно, отечественная разработка ? И да, хотелось бы посмотреть на авто, на которых ездит Патрушев и его семья - наверняка же на Вестах, правда ?
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1k
Николай 22 минуты назад
Только сегодня по BFM слышал, что автоваз отчитался о рекордных продажах гранты.
Исторический рекорд то есть прям.
Чему параллельный импорт мешает, не понимаю...
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490
mironc 59 минут назад
Кооператив "Озеро" мало получает за шильдики "Москвич" на китайпром, надо гораздо больше! [мат]
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5k
Alex Час назад
Ж**пу себе запретите, ган**ны.
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15k
Kostick Час назад
а г-н патрушев может назвать, каким именно отечественным разработкам мешают импортные? и если экс шефу фсб не известно то, что даже имевшиеся разработки, например процессор эльбрус - делали в тайване, на заводе tsmc. а что касаемо легкового автопрома, то его никогда не было полностью отечественного, начиная с форда, потом опеля, фиата, всё было либо куплена лицензия, либо цап-царапнуто© нынешний аурис не в счет, ибо это штучное и очень дорогое. да и там, уверен, можно найти параллельно ввезённое.
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10k
Алексей Час назад
Я в ахере от того как лобируют Китайцев
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587
Человек Разумный Час назад
Говна поели они там что ли ? Чем он вреден то ?
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1k
Просто чувак в интернете Час назад
Ага я прям посмотрю как в 1 день вся логистика рухнет потому что рынок гузоперевозок состоит из спринтеров, транзитов, боксеров
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30k
Юрьевич Час назад
"Власти считают, что параллельный импорт вреден, так как отечественные компании, вместо того чтобы использовать собственные разработки, покупают уже готовые иностранные продукты. Параллельный импорт в автомобильной отрасли был введён для того, чтобы импортозаместить автокомпоненты, но вместо этого в Россию ввозятся автомобили."

А то типа мало покуют китайские моквичи с ценником Х2
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8k
Pravednik84 Час назад
Ну так хотя бы импортозаместите компоненты.
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