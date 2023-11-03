Toyota FJ Bruiser - пикап с зубастой резиной, гусеницей на днище и мотором от гоночного болида

FJ Bruiser использует массивные 42-дюймовые шины BF Goodrich Krawler T/A KX, которые установлены на 20-дюймовых дисках Method. Эти новые компоненты значительно увеличивают дорожный просвет и дополняются полностью переработанной подвеской на продольных рычагах, оснащенной амортизаторами Fox и пружинами Eibach. Вместо оригинальной рамы появилось трубчатое шасси с интегрированным каркасом безопасности.



Под днищем находится самая настоящая гусеница Camso, которой можно управлять из кабины. Эта функция поможет сдвинуть внедорожник с места, если он прочно сел на брюхо.



Двухместная кабина была модифицирована компанией Complete Customs с использованием обивки в клетчатой ​​тематике, отдающей дань уважения оригиналу. Сиденья Momo Daytona Evo сочетаются с рулевым колесом с чемпионского болида Джеки Стюарта 1968 года. Мы также видим несколько винтажных тумблеров и большой дисплей посередине.



Под капотом находится доработанная версия двигателя V8 объемом 5,8 литра, который используется на гоночном TRD NASCAR Cup Car. Ряд модификаций позволяют мотору развивать мощность до 735 л.с. (533 кВт), а выхлопная система MagnaFlow гарантирует, что его слышно всем и везде.



Мощность передается на колеса через 3-ступенчатую автоматическую коробку передач Rancho Drivetrain Engineering с помощью переднего и заднего дифференциалов Currie и раздаточной коробки Advanced Adaptor Atlas с четырьмя скоростями.



Toyota заявляет, что FJ Bruiser может ползти со скоростью 20 км/ч на самой низкой передаче или двигаться со скоростью 266 км/ч на самой высокой передаче при тех же 7000 оборотах в минуту.



По общему признанию, FJ Bruiser стал одним из самых ярких экспонатов стенда Toyota на SEMA, который в этом году включает 19 экспонатов.