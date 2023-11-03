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Toyota FJ Bruiser - пикап с зубастой резиной, гусеницей на днище и мотором от гоночного болида

Toyota FJ Bruiser - пикап с зубастой резиной, гусеницей на днище и мотором от гоночного болида

Автор:
03 ноября 2023 16:51
Сообщество : Автомир
Метки: SEMA   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   вездеход   внедорожник   выставка   гусеница   машина   шоу   
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Старый пикап Toyota FJ45 1966 года превратили в экстремальный внедорожник с гусеницей под днищем и привезли на автомобильную выставку SEMA. Двигатель этого монстра выдаёт 735 лошадиных сил, разгоняя пикап до 266 км/ч.
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Метки: SEMA   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   вездеход   внедорожник   выставка   гусеница   машина   шоу   
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2  комментария
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54k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 51 минуту назад
добавлю инфы.

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1k
... 5 минут назад
Гусянка на дно тема... Эх, сколько раз её не хватало... Сколько с МПЛом приходилось возиться...
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Добрый Бабайка

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