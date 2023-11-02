Завод Continental в России будет выпускать покрышки под новой маркой

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Из-за санкций компания Continental приняла решение уйти с рынка страны и запретила использовать собственную торговую марку. Шинный завод в Калуге в этом году был передан компании S8 Capital, а теперь стало известно, что серийный запуск производства резины запланирован на февраль 2024 года.
Теперь стало известно, что будет выпускать площадка. Утверждается, что с февраля 2024 года на предприятии станут варить шины марки Torero. Под новым именем скрывается резина от словацкой компании Matador. На первых порах в линейке завода ожидается покрышка для легковушек MP-47 Hectorra 3, Torero MP-72 — для кроссоверов и MP-82 Conquerra, ориентированная на лёгкую коммерческую технику.
Для справки: бренд Matador принадлежит «Континенталю», или, проще говоря, Continental с рынка России окончательно не ушёл. К тому же у бренда Matador было и совместное производство в Омске на мощностях «Омскшина».
Для справки: бренд Matador принадлежит «Континенталю», или, проще говоря, Continental с рынка России окончательно не ушёл. К тому же у бренда Matador было и совместное производство в Омске на мощностях «Омскшина».
Отмечается, что S8 Capital использует прежнее оборудование и процессы и даже поставщики сырья на предприятии остались те же.
Напомним, по схожей схеме действуют и новые собственники завода Nokian в России. Компания «Татнефть» в апреле 2023 года заявила, что возобновит выпуск хорошо знакомых финских шин с некоторыми изменениями под брендом Ikon.
Напомним, по схожей схеме действуют и новые собственники завода Nokian в России. Компания «Татнефть» в апреле 2023 года заявила, что возобновит выпуск хорошо знакомых финских шин с некоторыми изменениями под брендом Ikon.
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Сказал что все будет как и раньше , только в резину не будут добавлять какие то специальные присадки и добавки компании Continental.
.
Через некоторое время увидим , изменится качество или нет без этих добавок.