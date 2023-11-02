Завод Continental в России будет выпускать покрышки под новой маркой

Теперь стало известно, что будет выпускать площадка. Утверждается, что с февраля 2024 года на предприятии станут варить шины марки Torero. Под новым именем скрывается резина от словацкой компании Matador. На первых порах в линейке завода ожидается покрышка для легковушек MP-47 Hectorra 3, Torero MP-72 — для кроссоверов и MP-82 Conquerra, ориентированная на лёгкую коммерческую технику.



Для справки: бренд Matador принадлежит «Континенталю», или, проще говоря, Continental с рынка России окончательно не ушёл. К тому же у бренда Matador было и совместное производство в Омске на мощностях «Омскшина».