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Завод Continental в России будет выпускать покрышки под новой маркой

Завод Continental в России будет выпускать покрышки под новой маркой

Автор:
02 ноября 2023 15:30
Сообщество : Автомир
Метки: Continental   Toreto   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   завод   колёса   машина   резина   санкции   
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Из-за санкций компания Continental приняла решение уйти с рынка страны и запретила использовать собственную торговую марку. Шинный завод в Калуге в этом году был передан компании S8 Capital, а теперь стало известно, что серийный запуск производства резины запланирован на февраль 2024 года.

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Метки: Continental   Toreto   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   завод   колёса   машина   резина   санкции   
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11  комментариев
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7k
Станислав Час назад
После всей этой клоунады с уходяшками, купил сербскую резину. Офигенная и дешевле бриджей вдвое.
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7k
Нестерин Сергей 14 минут назад
Цирк уехал...
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21k
иванов дмитрий Полчаса назад
На Бизнес радио было интервью с кем то из руководства этого завода.
Сказал что все будет как и раньше , только в резину не будут добавлять какие то специальные присадки и добавки компании Continental.
.
Через некоторое время увидим , изменится качество или нет без этих добавок.
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59k
Олег Час назад
И словаков гнать нахер! Пусть она называется "калугарезина" , но будет по качеству и пробегу как Континенталь. Зачем кормить буржуев?
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10k
Алексей 2 часа назад
Помню матадор на своей 9 ке,такая шляпа
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Тот же хер, только в другой руке!
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Добрый Бабайка

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