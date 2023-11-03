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В Иране выпустили свой Renault Logan

В Иране выпустили свой Renault Logan

Автор:
03 ноября 2023 15:38
Сообщество : Автомир
Метки: Iran Khodro   Renault   Saipa   Автовсячина   Иран   авто   автомир   автомобили   завод   логан   машина   
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Иранская компания Saipa в ближайшее время начнёт продажи седана Kadila P90, за основу которого взят Renault Logan первого поколения, но с небольшими внешними изменениями и с двигателем производства Iran Khodro.
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Метки: Iran Khodro   Renault   Saipa   Автовсячина   Иран   авто   автомир   автомобили   завод   логан   машина   
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11  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Красивое..."
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иванов дмитрий 2 минуты назад
Когда был в Иране, местные сказали, что качество местных машин не очень.
Все кто может таскают машины из за границы.
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350
А П 51 минуту назад
У дачи последней дизайн уже более менее
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35k
koleos72 Час назад
Один хер миллион только за утилизацию накинут и тысячь триста дилеры! И как бы он дёшево ни стоил, простым людям придётся его покупать втридорога!
Вот если бы государство покупало эти машины, тогда бы ему не надо было платить самому себе за утилизацию, а потом продавало по той же цене, могли бы даже свой логотип прихерачить, типо Руссобалт
. Тогда бы интересно было, тысячь за восемьсот тыров!
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47k
Соломей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Кирилл 2 часа назад
Пошли по пути АвтоВаза:)
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75
Knives22 Кирилл Час назад
Путь автоваза был локализации чем меньше тем лучше, чтоб потом конвейеры простаивали и машины с производства снимались.
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75
Knives22 Андрей Час назад
А в чем лучшее, похерить все российские аналоги и кормить зарубежные фирмы?
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4k
workmen77 2 часа назад
А название то какое - "Кадила".
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3k
kca-opa 2 часа назад
Двигатель PSA на машинке Reno-Nissan-Mitsubishi это как?
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