В Иране выпустили свой Renault Logan

Происхождение Saipa Kadila легко опознаётся по силуэту кузова с характерными задними стойками. Однако в продаже седан появится с совершенно новым «лицом», оригинальной светотехникой и другими бамперами.



Основные изменения в салоне носят мультимедийный характер: «Логану» заменили приборную панель, а на центральной консоли появилась медиасистема с сенсорным дисплеем и физическими кнопками. Кроме того, седан в версии от Saipa оснастят другим рулевым колесом.



На Saipa Kadila планируется устанавливать локализованный в Иране 1,6-литровый двигатель. Это местная версия мотора Peugeot TU5, который широко применяется на автомобилях Iran Khodro: развивает он 110 л.с. и 147 Нм и работает в сочетании с пятидиапазонной «механикой». В будущем не исключается появление на Kadila традиционного «автомата».



По данным издания, прототип сейчас проходит сертификацию и в скором времени появится на рынке. Уровень локализации перелицованного Logan достигает 97%.