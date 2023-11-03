В Иране выпустили свой Renault Logan

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Иранская компания Saipa в ближайшее время начнёт продажи седана Kadila P90, за основу которого взят Renault Logan первого поколения, но с небольшими внешними изменениями и с двигателем производства Iran Khodro.
Происхождение Saipa Kadila легко опознаётся по силуэту кузова с характерными задними стойками. Однако в продаже седан появится с совершенно новым «лицом», оригинальной светотехникой и другими бамперами.
Основные изменения в салоне носят мультимедийный характер: «Логану» заменили приборную панель, а на центральной консоли появилась медиасистема с сенсорным дисплеем и физическими кнопками. Кроме того, седан в версии от Saipa оснастят другим рулевым колесом.
На Saipa Kadila планируется устанавливать локализованный в Иране 1,6-литровый двигатель. Это местная версия мотора Peugeot TU5, который широко применяется на автомобилях Iran Khodro: развивает он 110 л.с. и 147 Нм и работает в сочетании с пятидиапазонной «механикой». В будущем не исключается появление на Kadila традиционного «автомата».
По данным издания, прототип сейчас проходит сертификацию и в скором времени появится на рынке. Уровень локализации перелицованного Logan достигает 97%.
Основные изменения в салоне носят мультимедийный характер: «Логану» заменили приборную панель, а на центральной консоли появилась медиасистема с сенсорным дисплеем и физическими кнопками. Кроме того, седан в версии от Saipa оснастят другим рулевым колесом.
На Saipa Kadila планируется устанавливать локализованный в Иране 1,6-литровый двигатель. Это местная версия мотора Peugeot TU5, который широко применяется на автомобилях Iran Khodro: развивает он 110 л.с. и 147 Нм и работает в сочетании с пятидиапазонной «механикой». В будущем не исключается появление на Kadila традиционного «автомата».
По данным издания, прототип сейчас проходит сертификацию и в скором времени появится на рынке. Уровень локализации перелицованного Logan достигает 97%.
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Все кто может таскают машины из за границы.
Вот если бы государство покупало эти машины, тогда бы ему не надо было платить самому себе за утилизацию, а потом продавало по той же цене, могли бы даже свой логотип прихерачить, типо Руссобалт. Тогда бы интересно было, тысячь за восемьсот тыров!