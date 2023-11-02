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Toyota Retro Cruiser - современный внедорожник в ретростиле

Toyota Retro Cruiser - современный внедорожник в ретростиле

Автор:
02 ноября 2023 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: SEMA   Toyota   land criuser   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   внедорожник   выставка   машина   тюнинг   
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Прототип построили больше 20 лет назад, но для тюнинг-шоу SEMA его вытащили из архивов. Компания Toyota напомнила об одном из давних тюнинг-проектов, к которому ещё в 1999 году приложил руки знаменитый спортсмен Род Миллен. Retro Cruiser — это мощный внедорожник, в конструкции которого сочетаются кузов 1967 года и относительно современное шасси.
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Метки: SEMA   Toyota   land criuser   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   внедорожник   выставка   машина   тюнинг   
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5  комментариев
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Walther 56 минут назад
Первый вопрос у нормального русского мужика будет: "Ну и сколько эта *уйня стоит?".
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ArtKr 56 минут назад
Жабры капота от уазика слизали. Зад и крышу от 22й волги
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41k
Example 6.2.6 Час назад
Сдаётcя мне, что компания Тойота, просто прощупывает почву, для запуска своей линейки современных внедорожников с налётом очертаний прошлого, после вполне успешного выхода на рынок нового Jeep Wrangler JL (Rubicon).
*Всего лишь моё предположение.
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