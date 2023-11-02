Toyota Retro Cruiser - современный внедорожник в ретростиле

В 1999 году у руководства американского подразделения Toyota и известного своими победами в «Гонках в облака» на Пайкс-Пик Рода Миллена возникла идея рассказать публике о достоинствах нового на тот момент Land Cruiser 100 и заодно напомнить о внедорожном наследии бренда. Лучший способ, который партнёрам удалось придумать, — создание рестомода на базе крузака FJ45.



Донора купили всего за 5 тысяч долларов. Раму удлинили на 250 миллиметров, колею расширили ещё на 100 — поневоле пришлось серьёзно переделывать кузов, жёсткость которого увеличили за счёт развитого внутреннего каркаса. Шасси глубоко модифицировали с применением деталей от «сотки», причём в ходе постройки Retro Cruiser получил независимую заднюю подвеску. Ходы колёс увеличились на 30 %. К примеру, задние могут перемещаться в диапазоне 300 мм. Обут автомобиль в кастомные 17-дюймовые диски с резиной General Tire на 35 дюймов.



Под капот установили 4.7-литровый V8 на 230 сил, сохранив ему штатные для Land Cruiser 100 4-ступенчатый автомат, раздатку и блокировки дифференциалов. Единственная модификация двигателя — выхлоп Borla из нержавейки.



Интерьер также позаимствовали у «сотки», дополнив его дорогой кожей, спутниковым телефоном, навигацией и, как ни странно, баком для воды на 70 литров. Таким способом создатели рестомода показали заодно и вместительность салона, и готовность машины к путешествиям. «Сотый» Land Cruiser тогда считался самым комфортным автомобилем Toyota на американском рынке.



В рамках подготовки Retro Cruiser к нынешней выставке концепт 20-летней давности слегка отреставрировали: полностью разобрали, почистили и заново выкрасили в оригинальный цвет.