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Королёк жизни на BMW негодует и распускает руки

Королёк жизни на BMW негодует и распускает руки

Автор:
29 сентября 2023 09:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   перцовка   
2297
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Действие происходит на территории коттеджного посёлка под Казанью. Смотреть только целиком и со звуком, что бы понять суть конфликта. Антигерой на BMW появляется на первых секундах видео.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   перцовка   
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17  комментариев
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4k
ProstoBoBka 2 часа назад
У меня в поселке аналогично! Отключают от автоворот тех кто не оплачивает ЧВ, пешком, пожалуйста, проходи...

И меня больше всего поражают соседи на авто за 5 000 000 стоят вереницей и ждут пока их пропустят, а их не пускают...! А оплатить всего надо 10 000 в год, в месяц 833,33 р! И у них аналогичные сопли, истерики!
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2k
Сергей Викторович 21 секунду назад
Хрень какая-то с этими шлагбаумами. Зачем? Везде должны быть дороги общего пользования и чтобы каждый мог ими пользоваться.
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56k
dima423 15 минут назад
Рег вроде ему перцем зарядил, хорошо) + попал ублюдок на уголовку, видео есть, все четко...
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3k
Руслан 40 минут назад
Е@аное жлобьё
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13k
кот базилий 54 минуты назад
Автор заяву на него - все шансы натянуть его по самые помидоры.
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25k
Михаил Сметанкин Час назад
Я все равно не понял сути конфликта. БМВ просто стояло, рег просто проехал через шлагбаум... И это обидело водителя БМВ?
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208
vovan177 Михаил Сметанкин 54 минуты назад
У него нет доступа к шлагбауму и дождавшись местного жителя сел ему на хвост , но рег его срисовал и попытался не пустить , притормозив вначале чтоб шлагбаум закрылся .)))
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9k
Алексей Час назад
Водитель BMW, ну что, ч.2 ст.167 УК.
Надеюсь теперь будешь думай своей дурной головой....
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11k
Мафусаил Час назад
Долбайоб на бмв ещё и на ремонт попал, надо быть таким убогим....
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7k
Андрей 2 часа назад
хорошо перцовочки налил, но можно было и побольше )
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Дальнобой

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