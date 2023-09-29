Королёк жизни на BMW негодует и распускает руки

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Действие происходит на территории коттеджного посёлка под Казанью. Смотреть только целиком и со звуком, что бы понять суть конфликта. Антигерой на BMW появляется на первых секундах видео.
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И меня больше всего поражают соседи на авто за 5 000 000 стоят вереницей и ждут пока их пропустят, а их не пускают...! А оплатить всего надо 10 000 в год, в месяц 833,33 р! И у них аналогичные сопли, истерики!
Надеюсь теперь будешь думай своей дурной головой....
Машина для ублюдков .