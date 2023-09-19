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Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек

Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек

Автор:
19 сентября 2023 09:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   идиот   машина   пьянь   смертельное ДТП   угон   
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Пьяный житель Никеля угнал стоявший на АЗС самосвал Вольво, выехал на трассу и столкнулся с автомобилем Лада Ларгус, и туристическим микроавтобусом Мерседес. ДТП произошло на трассе Р-21 Кола под Заполярным в Мурманской области.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   идиот   машина   пьянь   смертельное ДТП   угон   
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8  комментариев
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656
Илья Час назад
5 человек убил получил 15 общего режима , через 10 лет выйдет . Будет жрать , пить , гулять. Почему его не приговорят к пожизненному или к смерти ? Он достоин не просто смерти а очень долгой и мучительной смерти .
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14k
Ivan 20 минут назад
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668
Странник Полчаса назад
Этот выродок может выйти на свободу через 15 (не исключено через 10) лет и стать причиной смерти еще кого-то, так почему бы ему не дать пожизненное и отправить оправдывать свое содержание и помогать семьям погибших хоть каким-то образом?! Такая мразь не должна возвращаться в общество, я не верю, что он выйдет исправившимся, наоборот станет еще хуже и опаснее для общества
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76k
Viktor Час назад
Пятнашка (а может быть и меньше), это по три года за каждую жизнь!!!


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6k
hhwost Час назад
15 и дадут имхо. смягчающих там врядли будет, только отягчающие.
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