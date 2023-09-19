Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек

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Пьяный житель Никеля угнал стоявший на АЗС самосвал Вольво, выехал на трассу и столкнулся с автомобилем Лада Ларгус, и туристическим микроавтобусом Мерседес. ДТП произошло на трассе Р-21 Кола под Заполярным в Мурманской области.
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Погибли 5 пассажиров микроавтобуса: трое мужчин и две женщины. Водитель микроавтобуса и ещё два пассажира получили травмы. Водитель «Ларгуса» чудом не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы. В 2021 году угонщика уже лишали прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы. В 2021 году угонщика уже лишали прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.
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Мне нравится американский подход - там сроки суммируют!! 5 жмуров - получи 75 лет отсидки!! + 2 года за вождение по пьяни + 5 за угон!