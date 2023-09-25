Кому-то не доедут письма и посылки

Водитель Газели остановился на мосту через реку Каму из-за того, что закончился бензин. В этот момент в него влетела фура, перевозившая почту. От удара обе машины вспыхнули. Обошлось без жертв. Водитель большегруза попал с ожогами разной степени в БСМП Набережных Челнов.

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Водитель Газели остановился на мосту через реку Каму из-за того, что закончился бензин. В этот момент в него влетела фура, перевозившая почту. От удара обе машины вспыхнули. Обошлось без жертв. Водитель большегруза попал с ожогами разной степени в БСМП Набережных Челнов. 2023-09-25T10:12:28+03:00