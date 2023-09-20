Авария дня. Смертельная встреча двух грузовиков

1285
3
2
ДТП произошло 19 сентября в районе села Агаповка под Магнитогорском. Госавтоинспекторы сообщают, что Камаз выехал на встречку, столкнулся с грузовиком Шакман, а тот, в свою очередь, наехал на Шевроле Ланос. Водитель Камаза погиб на месте.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Ошибка ценой в 5 жизней
- Авария дня. Нарушение ПДД привело к гибели мотоциклиста
- Авария дня. Мерседес раздавило между двумя грузовиками
- Авария дня. Уснул за рулём и устроил смертельное ДТП
- Авария дня. Крутанул рулём и убил всю семью
Новости партнёров
реклама