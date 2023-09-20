Авария дня. Смертельная встреча двух грузовиков

ДТП произошло 19 сентября в районе села Агаповка под Магнитогорском. Госавтоинспекторы сообщают, что Камаз выехал на встречку, столкнулся с грузовиком Шакман, а тот, в свою очередь, наехал на Шевроле Ланос. Водитель Камаза погиб на месте.