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Авария дня. Смертельная встреча двух грузовиков

Авария дня. Смертельная встреча двух грузовиков

Автор:
20 сентября 2023 09:54
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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ДТП произошло 19 сентября в районе села Агаповка под Магнитогорском. Госавтоинспекторы сообщают, что Камаз выехал на встречку, столкнулся с грузовиком Шакман, а тот, в свою очередь, наехал на Шевроле Ланос. Водитель Камаза погиб на месте.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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