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BMW с поворотником столкнулся с 14-летним мотоциклистом

BMW с поворотником столкнулся с 14-летним мотоциклистом

Автор:
26 сентября 2023 10:18
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   школота   
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На проспекте Платовском в Новочеркасске 23 сентября около 19:00 произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний водитель.

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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   школота   
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11  комментариев
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111k
Z_Павел Юрьевич_V 38 минут назад
Без прав, без номеров, без знаний ПДД, без умения "читать дорогу". Что же могло пойти не так?
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33k
Snork Snorkoff Час назад
Пострадал здесь только БМВ. Водятель мотоцикла получил то что заслужил.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Блин, какой хитрый информационный ход с заголовками. Так бы, иной раз, и смотреть-то пост с ДТП не станешь, но как пройти мимо таких шедевров как "ПОПЫТКА УГНАТЬ ОТ ПОЛИЦИИ...", "BMW С ПОВОРОТНИКОМ СТОЛКНУЛСЯ...". Умеют же авторы завлечь аудиторию. Плюс ("влюбило")!
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15k
Александр Час назад
А где видео с "разборок" с "Батей"? Хотелось бы послушать "аргументы"...
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56k
dima423 Час назад
Блин как бесят идиоты, которые покупают своим малолеткам мопеды и мотоциклы... ну нахера это надо в 14 лет? Ну нету же у них мозгов совсем у 99,9%. Своих детей не жалко, а на окружающих вдвойне похеру, понятно...
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3k
kuchipachi Час назад
БМВ С ВКЛЮЧЕНЫМ СИГНАЛОМ ПОВОРОТА надо писать капсом) а вообще, когда половина правой стороны заставлено, а мне надо повернуть направо, то я стараюсь ехать все равно ближе к правой стороне. А не поворачивать с левой.
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218
Михаил kuchipachi 40 минут назад
Да я вообще сначала подумал что это сарказм...
BMW Х5 еще и с поворотником, да еще и пострадавшая сторона...
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