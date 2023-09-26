BMW с поворотником столкнулся с 14-летним мотоциклистом

По предварительной информации, мотоцикл "Мотоальфа А3" с двумя седоками двигался по проспекту Платовскому со стороны собора в правом ряду и хотел опередить автомобиль "БМВ Х5" с включенным сигналом правого поворота. Водитель кроссовера не заметил мотоцикл, начал поворачивать направо во двор, и произошло столкновение.



В результате ДТП 14-летний водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Его пассажир от госпитализации отказался.



Разумеется, 14-летний подросток не имел водительского удостоверения и не имел права ездить на мотоцикле по городским улицам. Мотоцикл был изъят полицейскими и, несмотря на протест приехавшего на место ДТП "разбираться" подвыпившего отца мальчика, был отправлен на штрафстоянку на эвакуаторе". (с)