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Авария дня. Не уверен - не обгоняй!

Авария дня. Не уверен - не обгоняй!

Автор:
22 сентября 2023 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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На трассе Нарва в Волосовском районе Ленинградской области автомобиль Фольксваген Транспортёр столкнулся с встречным автомобилем Лада Приора. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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Херанука Паибалу 49 минут назад
Водила Фолькса - сознательно убил Жигуля
Видел, задолго видел, но не уходил ни в свою полосу, ни во встречную обочину.....
Да особо и не тормозил.
Когда вижу такие ролики, СРАЗУ вспоминаю одного достойного человека
Не дай Бог, но - ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ
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