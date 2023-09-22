Авария дня. Не уверен - не обгоняй!

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На трассе Нарва в Волосовском районе Ленинградской области автомобиль Фольксваген Транспортёр столкнулся с встречным автомобилем Лада Приора. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия.
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Не повторяйте ошибок этого ролика!
(!) Памятка и неписанное правило - при обгоне и появлении встречного транспорта нужно стараться уйти в свою полосу или максимально к ней прижаться.
(!) Памятка и неписанное правило - при обгоне и появлении встречного транспорта нужно стараться уйти в свою полосу или максимально к ней прижаться.
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Видел, задолго видел, но не уходил ни в свою полосу, ни во встречную обочину.....
Да особо и не тормозил.
Когда вижу такие ролики, СРАЗУ вспоминаю одного достойного человека
Не дай Бог, но - ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ