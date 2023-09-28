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Погоня закончилась на бетонном столбе

Погоня закончилась на бетонном столбе

Автор:
28 сентября 2023 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   угон   
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В Новотроицке Оренбургской области сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль ВАЗ-2106, но водитель прибавил скорость и хотел скрыться. После непродолжительной погони он врезался в мачту уличного освещения. Водителя и двух пассажиров доставили в отдел полиции №3.

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Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   угон   
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4  комментария
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863
Илья 2 часа назад
Малолетние дебилов намотало на столб , это естественный отбор .
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5k
pinbalist Час назад
Миша, давай по-новой, всё херня. (С)

Считаю что надо дать им и столбу ещё один шанс.
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54
ruslan d 2 часа назад
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