Погоня закончилась на бетонном столбе

Автомобилем управлял 16-летний подросток. Он, а также два его приятеля 15 и 22 лет были госпитализированы. Выяснилось, что машину они угнали со двора дома по проспекту Металлургов. Решается вопрос о привлечении 22-летнего и 16-летнего молодых людей к ответственности в соответствии с действующим законодательством.