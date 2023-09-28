Погоня закончилась на бетонном столбе

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В Новотроицке Оренбургской области сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль ВАЗ-2106, но водитель прибавил скорость и хотел скрыться. После непродолжительной погони он врезался в мачту уличного освещения. Водителя и двух пассажиров доставили в отдел полиции №3.
Автомобилем управлял 16-летний подросток. Он, а также два его приятеля 15 и 22 лет были госпитализированы. Выяснилось, что машину они угнали со двора дома по проспекту Металлургов. Решается вопрос о привлечении 22-летнего и 16-летнего молодых людей к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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К сожалению, столб не справился.
Считаю что надо дать им и столбу ещё один шанс.