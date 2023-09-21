Легковой автомобиль столкнулся со стоящим на обочине БТР

Рассказывает один из очевидцев:



«Примерно в 20.15 сегодня мы ехали из Междуречья в Мурманск с мужем с работы. Мы увидели этот БТР. Я позвонила на телефон доверия МЧС. Там мне сказали, что такими вещами они не занимаются и «звоните в 112! «. Я звоню в 112, с третьего раза только дозвонилась, поскольку связи в этом районе почти нет по дороге. В 112 девушка приняла вызов, вроде записала всю информацию, но связь оборвалась. Когда с нижней уже свернули на Шмидта в сторону нижней ехали 2 машины с военными номерами. Мы подумали, ну дай Бог чтоб туда…»