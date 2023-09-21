Легковой автомобиль столкнулся со стоящим на обочине БТР

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19 сентября в 21:05 на 1405 километре трассы Р-21 Кола в Мурманской области легковой автомобиль столкнулся с бронетранспортером, стоящим на обочине. Погиб 6-летний ребенок. 32-летний водитель и его супруга госпитализированы.
Рассказывает один из очевидцев:
«Примерно в 20.15 сегодня мы ехали из Междуречья в Мурманск с мужем с работы. Мы увидели этот БТР. Я позвонила на телефон доверия МЧС. Там мне сказали, что такими вещами они не занимаются и «звоните в 112! «. Я звоню в 112, с третьего раза только дозвонилась, поскольку связи в этом районе почти нет по дороге. В 112 девушка приняла вызов, вроде записала всю информацию, но связь оборвалась. Когда с нижней уже свернули на Шмидта в сторону нижней ехали 2 машины с военными номерами. Мы подумали, ну дай Бог чтоб туда…»
«Примерно в 20.15 сегодня мы ехали из Междуречья в Мурманск с мужем с работы. Мы увидели этот БТР. Я позвонила на телефон доверия МЧС. Там мне сказали, что такими вещами они не занимаются и «звоните в 112! «. Я звоню в 112, с третьего раза только дозвонилась, поскольку связи в этом районе почти нет по дороге. В 112 девушка приняла вызов, вроде записала всю информацию, но связь оборвалась. Когда с нижней уже свернули на Шмидта в сторону нижней ехали 2 машины с военными номерами. Мы подумали, ну дай Бог чтоб туда…»
Как стоял БТР (до ДТП)
Как он ехал по трассе
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косяк военных.
габариты не видно.
сопровождения с проблесковым маячком отсутствует!(
Если он едет один, то на него распространяется обычные ПДД? Так в этом случае он вообще не имел права выезжать на дороги общего пользования.
Согласно п. 2.3.1. ПДД РФ, запрещается движение при неисправности (...) негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости (...)(с)