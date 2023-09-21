FISHKINET
Сообщество Аварии 7116 постов • 556 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Легковой автомобиль столкнулся со стоящим на обочине БТР

Легковой автомобиль столкнулся со стоящим на обочине БТР

Автор:
21 сентября 2023 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: БТР   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   военные   машина   смертельное ДТП   
1461
4
2
19 сентября в 21:05 на 1405 километре трассы Р-21 Кола в Мурманской области легковой автомобиль столкнулся с бронетранспортером, стоящим на обочине. Погиб 6-летний ребенок. 32-летний водитель и его супруга госпитализированы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: БТР   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   военные   машина   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Бу 56 минут назад
соболезнования близким.
косяк военных.
габариты не видно.
сопровождения с проблесковым маячком отсутствует!(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Евгений 14 секунд назад
Не оправдываю военных, но с какой скоростью надо было лететь, чтобы оторвать колесо у БТР?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
soar 22 минуты назад
Если бы на левый край бэтера прицепили аварийный треугольник, аварии бы скорее всего не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей С Полчаса назад
Мля, ну за такую езду на БТР судить надо. Пусть по полю едет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte Полчаса назад
Надо постараться в него влупиться. Он лишь краем на полосе торчит, опять водитель мчал быстрее своей скорости реакции. Печально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
SuperTroll Полчаса назад
Скорей всего БТР заглох и его брослили. Типо потом заберем. Халатность привела к гибели ребенка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
АнтонПолднев Час назад
Странно, что без сопровождения. Мы-то привыкли, но у нас и граница в 50-ти км.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28692



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О деревянных подшипниках на подлодках
О деревянных подшипниках на подлодках
Море пива, девушки и веселье: в Германии открылся Октоберфест-2023
Море пива, девушки и веселье: в Германии открылся Октоберфест-2023
Набирающие популярность в сообществах
Будущее российского IT: что ждет отрасль в&nbsp;2023-2024&nbsp;году
Будущее российского IT: что ждет отрасль в 2023-2024 году
Tina S. 7 лет молчания
Tina S. 7 лет молчания
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Питерский бомж

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#фото#интересное#в мире#аварии#США#подборка#позитив#сарказм#здоровые
#автомир#интересно#животные#ДТП#авто аварии#шоу бизнес#история#факты#фильм#истории
#машина#Прикол#Юмор#люди#Автовсячина#Разное#кино#Жизнь#Еда#путешествия
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Снёс стоячий автомобиль вместе с людьми Снёс стоячий автомобиль вместе с людьми Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек Авария дня. Смертельная встреча двух грузовиков Авария дня. Смертельная встреча двух грузовиков Ехал на красный и даже не пытался тормозить Ехал на красный и даже не пытался тормозить Смертельное ДТП в Твери на улице Дарвина Смертельное ДТП в Твери на улице Дарвина

На что жалуетесь?

Вернуться