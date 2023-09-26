Курьер-камикадзе врезался в автомобиль

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24 сентября в Москве на улице Ткацкой водитель курьерской службы на электровелосипеде выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся автомобилем Субару. Водитель электровелосипеда госпитализирован в тяжелом состоянии.
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а владельцу субару - терпения ...