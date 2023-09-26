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Курьер-камикадзе врезался в автомобиль

Курьер-камикадзе врезался в автомобиль

Автор:
26 сентября 2023 09:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   курьер   машина   электровелосипед   электросамокат   
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24 сентября в Москве на улице Ткацкой водитель курьерской службы на электровелосипеде выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся автомобилем Субару. Водитель электровелосипеда госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   курьер   машина   электровелосипед   электросамокат   
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6  комментариев
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15k
Александр 43 минуты назад
Машину жалко, а так - красивое зрелище...
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3k
xbrat 8 минут назад
Вот КАК?!! Как взрослые люди так себя ведут? Вроде и в телефон не втыкает, и солнце сзади светит... Японский летчик
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414
Алексей Бляйбтрой 14 минут назад
надеюсь маструбек переломался
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1k
Руслана Тарасова Полчаса назад
Естественный отбор, к сожалению, в действии. Абсолютное наплевательское отношение и к правилам движения, и к себе и к окружающим. Результат мы увидели.
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2k
Жирный бот 41 минуту назад
Меня велосипедист резанул, полоса уходила вправо (движение прямо запрещено), а ему нужно было прямо... Но к счастью по касательной, ничего серьезного, можно сказать, что я его спас, т.к сзади ехала фура.
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22k
Анатолий Соколов 42 минуты назад
будет теперь ремонт субару оплачивать ...
а владельцу субару - терпения ...
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