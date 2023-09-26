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Утро только началось, а нервы уже ни к чёрту. Дамы не поделили выезд

Утро только началось, а нервы уже ни к чёрту. Дамы не поделили выезд

Автор:
26 сентября 2023 07:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   парковка   
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На выезде из паркинга одного из ЖК Санкт-Петербурга встретились два барана две нервные женщины, которые не поделили очередность выезда с парковки, в результате чего одна из них напала на обидчицу, а другая врезалась в машину оппонентки.

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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   парковка   
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18  комментариев
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Некоторые, если не многие, садясь в авто уже настраивают себя на агрессию. Да что там в авто... При входе из дома такая же фигня. Идут как на войну, только не понятно с кем
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2k
Дмитрий 22 минуты назад
Потому что Д в ДТП означает две.
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Я нехрена не понял что произошло
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475
Konstantin Lebedev Полчаса назад
И вишенкой на торте мужик с немытым языком, матерящийся при своём ребёнке. Печаль-печаль...
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4k
Я дам вам парабеллум 36 минут назад
АвтоблЭди, сэр
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2k
Сергей Викторович 56 минут назад
Вполне понимаю девушку на черной машине. ПОтому слишком много развелось что таких, как выезжающая с парковки. Мало того, что лезет, не посмотрев, так еще и орет, обиделась она что ее не пропускают. Достали уже "мневседолжны", при чем не только женщины, среди мужиков таких тоже полно. А чуть что - там сзади еще машины едут... ТЬфу
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9k
The Dude Час назад
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5k
Олег Белов Час назад
Парнас он такой.
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6k
V2.Smirnov 2 часа назад
А страдать и разгребать последствия - будут их мужики.
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13k
Социум 2 часа назад
Перенаселение в Петербурге, Москве и областях. Пятая часть страны живет, не учитывая тех, кто постоянно не зарегистрирован. Такая большая "коммунальная квартира или общежитие". Каждый считает, что "квартира" только его, а это не так. Поэтому озлобленность.
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Да вые.бать их обеих и дело с концом!
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45k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Белая выезжала с парковки, должна уступить, что она и сделала, но начала орать. Вторая нервная идиотка, проехала уже, но из за проблем с головой решила выяснить отношения.
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Видимо та чьё авто дороже , и сосала больше , поэтому согласно женским дополнениям к ПДД у неё и было преимущество!
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