Утро только началось, а нервы уже ни к чёрту. Дамы не поделили выезд

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На выезде из паркинга одного из ЖК Санкт-Петербурга встретились
два барана две нервные женщины, которые не поделили очередность выезда с парковки, в результате чего одна из них напала на обидчицу, а другая врезалась в машину оппонентки.
Видео с двух ракурсов
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