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Смертельное ДТП в Твери на улице Дарвина

Смертельное ДТП в Твери на улице Дарвина

Автор:
18 сентября 2023 10:52
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   Тверь   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Странное пояснение пресс-службы УМВД России по Тверской области, но судите сами. "15 сентября водитель BMW при движении по улице Дарвина выехал на встречную полосу по неустановленной причине – это привело к столкновению с Toyota RAV4 с последующим возгоранием BMW. Водитель BMW погиб на месте, а гражданину, который был за рулем Toyota RAV4, в настоящее время оказывается медицинская помощь."

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Метки: BMW   Видео   ДТП   Тверь   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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5  комментариев
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Андрей Федоров Час назад
Судя по этому кадру бмв ехал в правом ряду и когда увидел волгу - решил перестроиться налево, но зацепился за попутный внедорожник.
А вот причина по которой он это сделал неизвестна - ГИБДД прав. Водитель же погиб, его теперь не спросишь
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