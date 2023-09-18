Смертельное ДТП в Твери на улице Дарвина

Странное пояснение пресс-службы УМВД России по Тверской области, но судите сами. "15 сентября водитель BMW при движении по улице Дарвина выехал на встречную полосу по неустановленной причине – это привело к столкновению с Toyota RAV4 с последующим возгоранием BMW. Водитель BMW погиб на месте, а гражданину, который был за рулем Toyota RAV4, в настоящее время оказывается медицинская помощь."

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Странное пояснение пресс-службы УМВД России по Тверской области, но судите сами. "15 сентября водитель BMW при движении по улице Дарвина выехал на встречную полосу по неустановленной причине – это привело к столкновению с Toyota RAV4 с последующим возгоранием BMW. Водитель BMW погиб на месте, а гражданину, который был за рулем Toyota RAV4, в настоящее время оказывается медицинская помощь." 2023-09-18T10:52:28+03:00

Странное пояснение пресс-службы УМВД России по Тверской области, но судите сами. "15 сентября водитель BMW при движении по улице Дарвина выехал на встречную полосу по неустановленной причине – это привело к столкновению с Toyota RAV4 с последующим возгоранием BMW. Водитель BMW погиб на месте, а гражданину, который был за рулем Toyota RAV4, в настоящее время оказывается медицинская помощь." 2023-09-18T10:52:28+03:00