Смертельное ДТП в Твери на улице Дарвина

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Странное пояснение пресс-службы УМВД России по Тверской области, но судите сами. "15 сентября водитель BMW при движении по улице Дарвина выехал на встречную полосу по неустановленной причине – это привело к столкновению с Toyota RAV4 с последующим возгоранием BMW. Водитель BMW погиб на месте, а гражданину, который был за рулем Toyota RAV4, в настоящее время оказывается медицинская помощь."
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А вот причина по которой он это сделал неизвестна - ГИБДД прав. Водитель же погиб, его теперь не спросишь