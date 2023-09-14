"13 сентября 2023 года в 07.05 в г. Череповце напротив дома № 35 по ул. Мира произошел наезд на пешехода. Водитель - мужчина, 1978 года рождения, управляя автомобилем Фольксваген Поло не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 36-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения", - рассказали в госавтоинспекции.

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"13 сентября 2023 года в 07.05 в г. Череповце напротив дома № 35 по ул. Мира произошел наезд на пешехода. Водитель - мужчина, 1978 года рождения, управляя автомобилем Фольксваген Поло не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 36-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения", - рассказали в госавтоинспекции. 2023-09-14T08:18:25+03:00