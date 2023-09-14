1571
2
1
"13 сентября 2023 года в 07.05 в г. Череповце напротив дома № 35 по ул. Мира произошел наезд на пешехода. Водитель - мужчина, 1978 года рождения, управляя автомобилем Фольксваген Поло не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 36-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения", - рассказали в госавтоинспекции.
Источник:
Ссылки по теме:
- Наказание за поворот через всю дорогу
- Момент массового ДТП с пятью машинами в Мэрий Эл
- МКАД. Не устоять даже на обочине
- Автомобиль сбил женщину на автобусной остановке
- Момент аварии в Калуге, где пострадало 10 пешеходов
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
Новости партнёров
реклама