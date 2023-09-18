Снёс стоячий автомобиль вместе с людьми

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ДТП произошло 16 сентября в Москве на Садовой-Спасской улице в районе дома № 1/2. Мерседес на большой скорости врезался в стоящий на аварийке автомобиль Фольксваген и пешеходов. У одного из пострадавших диагностирована клиническая смерть, его пытаются спасти врачи.
Оказалось, что за рулем Мерседеса находился сын известного офтальмолога Игоря Медведева. Автомобиль принадлежит 30-летнему Кириллу, а сам Игорь Медведев также находился в машине.
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