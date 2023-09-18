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Снёс стоячий автомобиль вместе с людьми

Снёс стоячий автомобиль вместе с людьми

Автор:
18 сентября 2023 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло 16 сентября в Москве на Садовой-Спасской улице в районе дома № 1/2. Мерседес на большой скорости врезался в стоящий на аварийке автомобиль Фольксваген и пешеходов. У одного из пострадавших диагностирована клиническая смерть, его пытаются спасти врачи.

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Метки: Видео   ДТП   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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Андрей Час назад
Сын офтальмолога без зрения?
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Alex Полчаса назад
Вонючий ган**н.
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5k
Григорий 42 минуты назад
У одного из пострадавших диагностирована клиническая смерть, его пытаются спасти врачи.
сидел в машине и раз сам умер, семейка уродцев просто случайно там оказалась, ...
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