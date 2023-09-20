Новые правила постановки и снятия с учёта транспортного средства

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Сейчас продавец может снять с учёта проданный автомобиль по собственной инициативе только через 10 дней после заключения договора. Это время даётся покупателю для регистрации транспорта в ГИБДД. Однако, как отмечают авторы законопроекта, в течение этих дней по-прежнему считающийся владельцем продавец может получать штрафы за нарушения нового собственника.Поправки позволят продавцу снять автомобиль с учёта в день заключения договора. Однако в проекте есть ограничение: для реализации этой функции договор должен быть заключён через госуслуги или оформлен нотариально. В случае простой письменной формы, которой сейчас главным образом пользуются частные автовладельцы, такой возможности не будет.Законопроект также предлагает отменить требование оформлять полис ОСАГО перед постановкой на учёт. Авторы считают, что страховка нужна для участия в движении, регистрация же автомобиля в ГИБДД не подразумевает этого автоматически. Кроме того, наличие полиса ОСАГО контролируется инспекторами ДПС и — в перспективе — камерами автоматической фиксации.В думском комитете по финансам эту инициативу уже раскритиковали. Парламентарии посчитали, что отмена такого требования уменьшит степень контроля за наличием страховки. Кроме того, отмечено: чтобы доехать до пункта регистрации, полис ОСАГО всё равно необходим. Тем не менее законопроект внесут в Госдуму в его нынешнем виде до конца сентября.В конце августа с собственным предложением изменения правил регистрации автомобилей выступил Национальный автомобильный союз. По мнению общественников, чтобы исключить махинации с фиктивным снятием транспорта с учёта, следует обязать продавцов автомобилей уведомлять ГИБДД о заключении сделок.