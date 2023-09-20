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Новые правила постановки и снятия с учёта транспортного средства

Новые правила постановки и снятия с учёта транспортного средства

Автор:
20 сентября 2023 16:27
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ОСАГО   авто   автомир   автомобили   закон   машина   
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Комитетом Госдумы по транспорту одобрен законопроект, вносящий поправки в правила регистрации транспорта. Кроме того, законопроектом предлагается разрешить продавцу снимать автомобиль с учёта сразу же после продажи, но при соблюдении некоторых условий.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ОСАГО   авто   автомир   автомобили   закон   машина   
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3  комментария
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Андрей 34рус 58 минут назад
....страховка нужна для участия в движении, регистрация же автомобиля в ГИБДД не подразумевает этого автоматически...
т.е. ТС в ГИБДД не поедет для постановки на учет?
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