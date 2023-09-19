Lamborghini устроила прощальный тур для суперкара Huracan

Четыре версии Lamborghini Huracan недавно отправились в специальное путешествие из салона Lamborghini Lounge в Порто-Черво, Италия, по одним из лучших дорог Сардинии. В заезде принимают участие Huracan Evo Spyder, Huracan STO, Huracan Tecnica и Huracan Sterrato. Автомобили проехали более 300 км.



Lamborghini Lounge Porto Cervo на острове служит идеальным местом для новых и существующих клиентов бренда. Он включает в себя студию Ad Personam Studio, где покупатели могут настроить свой идеальный Lamborghini и выбрать один из более чем 400 различных цветов. Кроме того, на острове для тест-драйвов доступны образцы Huracan Evo Spyder, STO, Tecnica и Sterrato.



Из четырех именно Sterrato является самым последним пополнением семейства Huracan. Два экземпляра в настоящее время находятся на Сардинии, финишировали в Арансио Ксанто и Бьянко Фанес. У одного салон выполнен из материалов Nero Cosmus и контрастирует со строчкой Rosso Alala, а салон второго Sterrato представляет собой смесь Nero Ade и строчки Bianco Phanes.



Аналогично, на Сардинии находится пара Huracan Tecnicas, окрашенная в цвета Verde Citrea и Blue Astraeus. Хотя Tecnica, возможно, не так ориентирована на трек, как STO, это, пожалуй, самый разносторонний Huracan из всех, сочетающий в себе двигатель STO и заднеприводную компоновку с менее бросающимся в глаза внешним видом и более многофункциональной кабиной. У Lamborghini также есть два Huracan Evo Spyder и два Huracan STO, которые в настоящее время находятся на острове.