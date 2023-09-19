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Lamborghini устроила прощальный тур для суперкара Huracan

Lamborghini устроила прощальный тур для суперкара Huracan

Автор:
19 сентября 2023 14:15
Сообщество : Автомир
Метки: Huracan   Lamborghini   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   суперкар   
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Итальянский производитель автомобилей в настоящее время празднует свое 60-летие, и планирует исключить суперкар Huracan из модельного ряда, заменив новым суперкаром со средним расположением двигателя, вероятно, с гибридной силовой установкой. В рамках специально запланированного мероприятия, четыре суперкара Lamborghini Huracans совершают поездку по потрясающему итальянскому острову Сардиния. Среди этих автомобилей есть модели Lamborghini Huracan Evo Spyder, STO, Tecnica и Sterrato.

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Метки: Huracan   Lamborghini   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   суперкар   
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