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Красивый белоснежный УАЗ-469 с кожаным салоном выставили на продажу в Испании

Красивый белоснежный УАЗ-469 с кожаным салоном выставили на продажу в Испании

Автор:
19 сентября 2023 13:18
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Испания   СССР   УАЗ   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
1158
26
В испанской Валенсии выставили на продажу УАЗ-469 1987 года выпуска. Советский внедорожник оценили в 26 900 евро или 2 765 055 рублей по текущему курсу. За аналогичную сумму в Испании продаётся Volkswagen T-Cross.
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Метки: Автовсячина   Испания   СССР   УАЗ   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
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5  комментариев
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35k
Dobry vojak Svejk 2 минуты назад
Этот руль и корзинка на "Бобике" - как бантик на дубу смотрятся... Но в остальном - норм получился. Остался брутален и родной, до боли в печёнках )))
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295
Feud 3 минуты назад
Это ж каким надо быть уродом что белый салон прилепить УАЗу
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231
А П 4 минуты назад
Белый УАЗ с белым салоном - отличная идея!
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7k
klop 8 минут назад
Мда, на таком картоху не повозишь как мы с батей возили со своего участка в 90-е.
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2k
Виктор Глущенко 52 минуты назад
За такие деньги могли бы и ковку поставить вместо китайских железяк .
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