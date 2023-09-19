Красивый белоснежный УАЗ-469 с кожаным салоном выставили на продажу в Испании

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В испанской Валенсии выставили на продажу УАЗ-469 1987 года выпуска. Советский внедорожник оценили в 26 900 евро или 2 765 055 рублей по текущему курсу. За аналогичную сумму в Испании продаётся Volkswagen T-Cross.
Внедорожник выставлен на продажу полностью отреставрированным. Кузов УАЗ-469 выкрашен в белый цвет и лишён крыши: вместо неё применены чёрные дуги, которые служат основой для тканевого верха. К автомобилю прилагаются два варианта тентов разного цвета.
Салон в целом сохранил узнаваемую архитектуру, однако внедорожный кабриолет оснастили новыми сиденьями с кожаной отделкой, деревянным рулевым колесом и аудиосистемой Marshall. Кожаные вставки имеются и на передней панели. На корме вместо запасного колеса появилась корзина для пикника, закреплённая ремнями.
УАЗ-469 «обут» в белые колёсные диски с грязевой резиной. Из технических характеристик приводится только мощность двигателя, которая составляет 75 л.с. По всей видимости, внедорожник сохранил штатный карбюраторный мотор УМЗ — 2,4-литровую «четвёрку».
В описании автомобиля особо отмечается, что УАЗ-469 имеет два основных преимущества — высокую проходимость и ремонтопригодность.
Салон в целом сохранил узнаваемую архитектуру, однако внедорожный кабриолет оснастили новыми сиденьями с кожаной отделкой, деревянным рулевым колесом и аудиосистемой Marshall. Кожаные вставки имеются и на передней панели. На корме вместо запасного колеса появилась корзина для пикника, закреплённая ремнями.
УАЗ-469 «обут» в белые колёсные диски с грязевой резиной. Из технических характеристик приводится только мощность двигателя, которая составляет 75 л.с. По всей видимости, внедорожник сохранил штатный карбюраторный мотор УМЗ — 2,4-литровую «четвёрку».
В описании автомобиля особо отмечается, что УАЗ-469 имеет два основных преимущества — высокую проходимость и ремонтопригодность.
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