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Volkswagen представил новый Tiguan третьего поколения

Volkswagen представил новый Tiguan третьего поколения

Автор:
20 сентября 2023 14:42
Сообщество : Автомир
Метки: Tiguan   Volkswagen   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   
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Новая платформа, иная внешность и сразу несколько гибридных версий - компания Volkswagen представила новое, третье по счёту поколение кроссовера Tiguan. Помимо эволюционировавшей внешности и полностью нового интерьера автомобиль получил ряд ранее не применявшихся опций.
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Метки: Tiguan   Volkswagen   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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212
Knives22 Час назад
На чери тиго 8 похож
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7k
Marlboro 3 минуты назад
Аж тошнит от черного глянцевого пластика.
Неужели нет других цветов/материалов. Хотя бы замените его на что-то более практичное, где не видно отпечатков пальцев, пыли и царапин в первый день эксплуатации.
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251
А П 44 минуты назад
По нынешним временам, дизайн скромноват...
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
"иная внешность"? Как обычно отличий от предыдущий модели в линейке почти никаких, как айфон 15 который на грамм меньше 14-го и это все его отличия
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