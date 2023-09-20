Volkswagen представил новый Tiguan третьего поколения

Моторная гамма сохранила традиционные бензиновые и дизельные ДВС, но получила и три доработанные гибридные установки. У европейских дилеров новый Tiguan появится в первом квартале следующего года.



Кроссовер переехал на модернизированную платформу MQB Evo. В длину вседорожник увеличился примерно на 3 сантиметра, сохранив прочие габариты практически неизменными. Тем не менее небольшая прибавка позволила нарастить грузовой отсек сразу на 37 литров — до минимальных 652 литров.



Подзаряжаемые гибридные установки способны развивать 204 или 272 л.с. за счёт усовершенствованного электромотора. Кроме того, они сопровождаются более ёмкой 19,7-киловаттной батареей, которая обеспечит запас хода на электротяге до 100 километров. Заряжать аккумуляторы можно будет от 11-киловаттного устройства переменного тока, поддерживается также постоянный ток до 50 кВт. Имеется и «мягкий гибрид», в составе которого полуторалитровая «турбочетвёрка» сопряжена с 48-вольтовым стартер-генератором.



Традиционные бензиновые турбомоторы обеспечат 204 или 265 л.с. Сохранилась и версия с дизелем: мотор объёмом 2,0 литра развивает 150 либо 193 силы. Все предложенные двигатели агрегатируются только с роботизированными коробками, но переднеприводные версии в гамме по-прежнему присутствуют.



Основная обновка для шасси помимо перенастроек — новые двухклапанные амортизаторы для опциональной адаптивной подвески DCC Pro. Кроме того, Tiguan будут комплектовать системой Vehicle Dynamics Manager, которая управляет отзывчивостью силового агрегата, настройками подвески и электронной имитацией блокировок дифференциалов.



Внешность кроссовера переработана в стилистике последних новинок бренда, включая универсал Passat. Модернизация аэродинамики позволила уменьшить коэффициент лобового сопротивления с 0,33 до 0,28. Применяются колёсные диски до 2 дюймов, а новая оптика может быть матричной с 19 200 светодиодов на каждый блок.



Интерьер нового Tiguan компания Volkswagen рассекречивала ранее. В салоне кроссовера — новая медиасистема с усовершенствованным голосовым помощником и центральным экраном диагональю до 15 дюймов. Селектор коробки передач перемещён на переднюю панель, благодаря чему на центральном тоннеле появились беспроводная зарядка и оригинальный переключатель с собственным мини-экраном, функции которого можно переназначать.



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