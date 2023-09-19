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Названа средняя стоимость нового и БУ автомобиля в России

Названа средняя стоимость нового и БУ автомобиля в России

Автор:
19 сентября 2023 11:48
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
1073
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Популярная российская площадка по продаже новых и БУ автомобилей провела исследование и выяснила среднюю стоимость автомобилей на российском рынке. По итогам августа текущего года средняя стоимость нового автомобиля составила 3,9 млн рублей, а средняя стоимость подержанного автомобиля в возрасте до 15 лет составила 2 млн рублей.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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13  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын 55 минут назад
Скажу так, довелось мне покататься с женой на китайцах, очень даже не плохие машинки. Да много всяких роликов, что киты гавно и тд, но давайте будем честными, все эти блохеры обзорщики, они не эксплуатировали ни одну из обозреваемых машин хотя бы год. Им дали прокатиться и получилось, что их жопа не годится. Киты на порядок подтянули свое качество и цена адекватная. У нас во Владивостоке Chery Tiggo Pro Max 7 можно взять всего за 3.2кк из салона.
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15k
FatZilla 41 минуту назад
После того как Гранта стала вместо 400 тысяч стоит >700 для меня в принципе автопром умер. Дальше уже не имеет значения что и сколько стоит - мне это не по карману. Так что, как и раньше, буду на машины только на вкладышах Turbo смотреть.
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11k
Б.Касторский 54 минуты назад
Что-то вспомнилось две вещи, после прочтения поста. Как в свое время не понимал товарища, купившего за 1,7 млн Камри, дескать, земляк, добавь немного и возьми нормального немца! Вторая, как рассказывали "вам то что! Мы же за рубли живем и оснований для повышения цен нет".
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