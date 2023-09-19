Названа средняя стоимость нового и БУ автомобиля в России

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Популярная российская площадка по продаже новых и БУ автомобилей провела исследование и выяснила среднюю стоимость автомобилей на российском рынке. По итогам августа текущего года средняя стоимость нового автомобиля составила 3,9 млн рублей, а средняя стоимость подержанного автомобиля в возрасте до 15 лет составила 2 млн рублей.
Больше всех в августе подорожал кроссовер Москвич 3. Повышение стоимости в прошлом месяце составило 12%. Теперь средняя цена на Москвич 3 составляет 2,3 млн. рублей. Китайский автомобиль BAIC X35 подорожал на 11% и теперь стоит 2 млн рублей. Корейский Kia Carnival тоже прибавил в цене на 11% и теперь стоит в среднем 5,7 млн рублей.
Среди автомобилей с пробегом на 10% подорожали Hyundai Grand Starex, Mazda 6 и Honda Freed 2008–2016 годов. Средняя стоимость этих моделей в августе составила 1 млн рублей.
Среди автомобилей с пробегом на 10% подорожали Hyundai Grand Starex, Mazda 6 и Honda Freed 2008–2016 годов. Средняя стоимость этих моделей в августе составила 1 млн рублей.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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